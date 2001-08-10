ЛЭП наконец перестали угрожать «Горному воздуху»

«Сахалинэнерго» успешно завершило перевод участков двух высоковольтных воздушных линий электропередачи, пересекающих трассы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», в кабельные (подземные) ЛЭП. В настоящее время линии введены в работу и несут нагрузку, сообщили ТИА «Острова» в компании.

Реконструкция ЛЭП, проведенная в рамках комплексного развития энергетической инфраструктуры ТОР «Горный воздух», направлена на повышение надежности электроснабжения, обеспечения безопасности людей и создания возможности для более эффективного использования освободившейся земли для дальнейшего строительства объектов комплекса.

Общая протяженность реконструированных участков ЛЭП составила около 3 километров. Для прокладки кабельных линий были выполнены необходимые инженерно-геодезические, инженерно-геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания, собраны данные по лавиноопасным участкам трассы.

В местах соединения воздушных и кабельных линий были установлены пять дополнительных анкерных опор. Реконструкция также затронула линии волоконно-оптической связи. Их также перевели в кабельное исполнение, убрав под землю.

Работы по реконструкции линий были выполнены подрядной организацией ООО «Сахалинская мехколонна № 68», имеющей большой опыт в строительстве высоковольтных энергообъектов на острове.