В Южно-Сахалинске ищут главу отдела по делам молодежи и туризма

Администрация областного центра объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела по делам молодежи и туризма департамента по делам молодежи, спорту и туризму.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, документы принимаются до 25 декабря 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справка по телефону 300-913 (доб. 6, 7).

Конкурсный отбор проводится в соответствии с решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 08.11.2007 № 870/39-07-3 «О Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в городском округе «Город Южно-Сахалинск».