Предприниматели областного центра могут посетить семинар по налогам

Представителей малого и среднего бизнеса Южно-Сахалинска 20 декабря приглашают на бесплатный семинар «Новое в налоговом законодательстве».

Профильные специалисты расскажут об изменениях налогового законодательства: по налогу на добавленную стоимость, применению специальных налоговых режимов, налогообложению объектов недвижимости по кадастровой стоимости с 1 января 2019 года. Кроме этого участники семинара узнают о возможностях и преимуществах использования электронных сервисов Федеральной налоговой службы.

Как стало известно ТИА «Острова», мероприятие состоится 20 декабря по адресу: ул. Ленина, 173, 4-й этаж. Начало в 10.00.

Дополнительная информация по телефону 300-594 (доб. 4).