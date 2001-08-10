Предприниматели областного центра могут посетить семинар по налогам
Представителей малого и среднего бизнеса Южно-Сахалинска 20 декабря приглашают на бесплатный семинар «Новое в налоговом законодательстве».
Профильные специалисты расскажут об изменениях налогового законодательства: по налогу на добавленную стоимость, применению специальных налоговых режимов, налогообложению объектов недвижимости по кадастровой стоимости с 1 января 2019 года. Кроме этого участники семинара узнают о возможностях и преимуществах использования электронных сервисов Федеральной налоговой службы.
Как стало известно ТИА «Острова», мероприятие состоится 20 декабря по адресу: ул. Ленина, 173, 4-й этаж. Начало в 10.00.
Дополнительная информация по телефону 300-594 (доб. 4).
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