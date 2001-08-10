Определены лучшие добровольческие проекты Южно-Сахалинска
Торжественное мероприятие, приуроченное к Международному Дню добровольца, состоялось в Южно-Сахалинске. 11 декабря в актовом зале городского дома культуры "Родина" собрались волонтеры, руководители добровольческих проектов, представители власти и творческой молодежи города, партнеры Центра молодежных инициатив.
Как стало известно ТИА «Острова», с приветственным словом выступила вице-мэр города Южно-Сахалинска Елена Федорова:
- Аплодисменты, которые не смолкают в этом зале, звучат для вас. Сейчас пришло то самое время, когда можно и нужно говорить слова благодарности за то, что вы у нас есть, за то, что вы несете добро, тепло, красоту. Я думаю, что любой человек может с уверенностью говорить, что гордится именно вами. Спасибо за труд!
Из рук вице-мэра Елены Федоровой получили подарки участники и лауреаты муниципального конкурса "Доброволец года". Победителей и призеров определили в направлениях: социальное волонтерство, событийное, спортивное, патриотическое.
В направлении «Социальное волонтерство» победителями стали:
1 место – движение «Вольные музыканты»
2 место – руководитель коллектива «Young Bullets crew» Констанин Ка организатор благотворительных брейк данс баттлов
3 место - ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», руководитель Елена Ким
«Спортивное направление»:
1 место – проект «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ», руководитель Владислав Глухов.
2 место – проект «Зарядка шагает по острову» «СОЮЗ САХАЛИНСКОГО СПОРТА», руководитель Владислав Глухов
«Событийное волонтерство»:
1 место – проект «Путевка в жизнь», волонтерский центр МАОУ СОШ №32, руководитель Диана Грицай
2 место - Волонтерский отряд «ОВОД», руководитель Дина Акчурину
3 место - проект «Волонтерский отряд «Страна добра» МАОУ СОШ №31, руководитель Яна Ромашова
«Патриотическое направление»:
1 место - проект «Никто не забыт, ничто не забыто, волонтерский отряд «В центре событий» МАОУ СОШ №19 села Дальнее
2 место — патриотический проект «Доброе дело по зову сердца», волонтерское объединение «Луч» МБОУ СОШ №18 села Синегорск, руководитель отряда Галина Климова.
3 место – проект «Встреча японских студентов» волонтерский отряд «Феникс» СахГУ, руководитель Дарья Нейланд
В этот день поздравляли добровольцев и победители 8-го молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе». Свои творческие номера исполнили финалисты вокального и танцевального направлений. Также поздравил добровольцев исполняющий обязанности директора Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Александр Янкин. Александр Валерьевич вручил благодарственные письма волонтеров, показавших в 2018 году высокие результаты в общественной деятельности.
Помимо волонтеров с многолетним опытом на празднике присутствовали начинающие добровольцы. Те, за чьими плечами всего несколько мероприятий либо акций, тоже принимали поздравления, а также волонтерские книжки.
- Дорогие наши волонтеры города Южно-Сахалинска! Сколько мы с вами прошли, сколько за нашими, за вашими плечами мероприятий, в которых вы оказали добровольную помощь – от простейших местных акций до мероприятий международного уровня, как «WorldSkills Russia». Вы отзывчивые, добрые, в ваших сердцах живет вдохновение. Мы вас за это ценим и очень гордимся! - выступила координатор Волонтерского центра, специалист Центра молодежных инициатив Ксения Огаркова. Продолжила выступление коллега Ксении - Ирина Медведева, - Наш год - год добровольца -официально завершен. Но наши с вами добрые дела никогда не закончатся. Впереди ждет еще тысяча встреч, тысяча мероприятий, и мы надеемся на вашу помощь. Спасибо вам!
Волонтерская книжка – документ, в который вносятся записи о всех мероприятиях, в которых оказывал помощь волонтер. Для ее получения необходимо помочь не менее чем в 3 мероприятиях.
Директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов тоже занимался волонтерством и поделился с присутствующими своим опытом. Он как никто другой понимает ребят и на своем примере показывает, как полезны знания, приобретенные за время добровольческой деятельности.
- Год добровольца заканчивается, но это не значит, что время добрых дел прошло. Мы с вами продолжим работу с новым импульсом. Вклад волонтеров не просто виден, он ощутим в настоящем времени. Не даром мы с вами проводим всегда семинары, тренинги, школы волонтеров. В этом году самым крупным таким обучением стала «Модульная школа волонтеров», организованная Сахалинским государственным университетом, который является нашим постоянным партнером, да не просто партнером, а другом! – отметил Гортованов.
Директор ЦМИ поблагодарил за сотрудничество всех коллег и партнеров Центра, вручил им благодарственные письма и подарки.
В этом году праздник приобрел особый статус. Уходящий 2018 год был объявлен в России Годом добровольца и волонтера. Для организатора мероприятия – Центра молодежных инициатив – это вдвойне символично. Ведь волонтеры ЦМИ составляют основную часть добровольцев от города. Их добрые дела сложно не заметить, а значимость сделанного не оценить словами.
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