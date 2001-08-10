Сахалинская библиотека предлагает вспомнить про российскую Конституцию
Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (РЦПБ им. Б. Н. Ельцина) Сахалинской областной универсальной научной библиотеки приглашает жителей и гостей города Южно-Сахалинска изучить информационные ресурсы по истории создания Конституции Российской Федерации.
В электронном зале РЦПБ им. Б. Н. Ельцина (ул. Хабаровская, д.78, третий этаж) можно подробно ознакомиться с архивными документами, мемуарами, видеоматериалами, исследованиями по данной теме. Здесь представлены документы, содержащие личные подписи и правки первого Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. В коллекцию включены видеолекции о современной Конституции. Среди их авторов в том числе и те, кто стоял у истоков создания этого документа.
На портале Президентской библиотеки также представлены тексты и поправки ко всем конституционным документам. В разделе «История Конституций России и СССР» доступен текст самой первой Конституции РСФСР 1918 года, Конституций 1924, 1936, 1978 годов. Можно самостоятельно изучить комментарии, сборники документов и аналитические материалы, касающиеся Основного закона страны. Также, в разделе представлены конституционные тексты союзных и автономных республик, доступны оригинальные тексты Конституций и уставов субъектов Российской Федерации. Сервисные возможности электронного читального зала РЦПБ имени Б. Н. Ельцина обеспечат качественную копию фрагмента документа по вашему запросу. Теперь посетить зал Конституции Президентской библиотеки можно из любой точки мира благодаря 3D-туру, который представлен в «Электронном музее конституционной истории России».
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