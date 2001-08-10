В Москве представят «дальневосточную высокую кухню»

Гастрономические изыски ДФО будут представлены в рамках Фестиваля Дальнего Востока в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной с 13 по 15 декабря. Участников и гостей фестиваля накормят икрой, крабами, папоротником и другими продуктами, сообщили ТИА "Острова" в минвостокразвития.

Хит-парад дальневосточных блюд, подготовленных профессиональными поварами, можно будет попробовать в ресторанной зоне Фестиваля. В разработке меню и приготовлении блюд принял участие известный шеф-повар Дмитрий Шуршаков. «Была поставлена задача смоделировать традиционные блюда регионов Дальнего Востока. Мы промониторили кухню этих регионов, предложили им самим выбрать «титульные» продукты, которые в полной мере характеризуют кухню этих областей. Они нам предложили эти продукты, например, Камчатка – красную рыбу и икру. Соответственно, меню этого региона основано именно на этих продуктах», - пояснил исполнительный директор ресторана Seven Анатолий Петренко.

Камчатка представит картофельный салат с копчёным лососем, стейк из дикого лосося с брокколи и черный бургер с крабами и помидором. «Сахалин – это краб, Якутская кухня – жеребятина и традиционная рыба чир. Так мы прошлись по всем регионам, а Дмитрий Шуршаков составил меню, которое везде согласовали, и которое будет представлено на этом фестивале», - пояснил Анатолий Петренко. Сахалинская область приглашает попробовать крабовый салат с водорослями Вакаме и соусом «спайси», пенне с крабом в соусе «чили», клешни краба с домашним майонезом и несколько блюд с другими морепродуктами. В якутском меню – жеребятина с брусничным соусом и овощами гриль, традиционный салат «Индигирка» с подлёдным чиром и специями и другие блюда. Приморье приготовит блюда на основе кальмаров и гребешка, Амурская область отварит пельмени с олениной, щукой, кабаном и изюбрем. Бурятия представлена шулэнами из баранины, бухлеором и другие национальные блюда. Колыма угостит блюдами из креветок. Хабаровский край выставит салаты из папоротника с олениной и запеченным луком, а также легендарной строганиной из муксуна с черной солью.

На все мероприятия фестиваля – вход свободный для зарегистрировавшихся на сайте ddv.moscow. Фестиваль принимает гостей с 10:00 до 20:00.