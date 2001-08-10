Сотрудники ГИБДД по Тымовскому району подвели итоги конкурса рисунков по ПДД

Воспитанники детского сада № 6 п. Тымовское приняли участие в конкурсе рисунков по ПДД. В них дети отразили различные темы: игры возле проезжей части, использование детских удерживающих устройств, ремней безопасности, переход проезжей части.

При подведении итогов конкурса каждый дошкольник должен был защитить свою работу. Инспектору ГИБДД дети рассказывали о том, чем опасны игры возле проезжей части, где безопасно переходить дорогу и какими сигналами светофора необходимо руководствоваться пешеходу. Были и работы, отражающие безопасность перевозки пассажиров, где дети подчеркнули важность использования детских автокресел. Каждое выступление детей заканчивалось призывом к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения на дороге.

В завершении мероприятия инспектор ГИБДД провела профилактические беседы с родителями–им было предложено принять участие в акции «Научи ребенка ПДД. С помощью подаренных брошюр с правилами дорожного движения, родители дома подробно ознакомили детей с особенностями некоторых опасных дорожных ситуаций, в которых может оказаться маленький пешеход.