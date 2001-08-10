68 тысяч сахалинцев прошли диспансеризацию с начала года

За 10 месяцев 2018 года более 68 тысяч граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Сахалинском филиале Страховой компании СОГАЗ-Мед, прошли диспансеризацию, сообщили ТИА «Острова» в компании.

Наибольшее количество услуг по диспансеризации 60% пришлось на людей работоспособного возраста (от 18 до 54 лет), при этом доля женщин в этой возрастной группе составила 51% мужчин - 49%. По результатам диспансеризации у 42% граждан выявлены заболевания, требующие дальнейшего лечения и последующего диспансерного наблюдения.

Диспансеризация – комплекс обследований, направленных на выявление и предупреждение развития заболеваний. Медицинские услуги оказываются бесплатно по полисам ОМС один раз в три года.

С 2018г. один раз в два года для людей старшего возраста проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Пройти обследование можно в течение одного дня. Оно позволяет выявить болезни на ранней стадии, предрасположенность к ним, а также предупредить их развитие.

С 1 января 2019 года, согласно законодательству, работающие граждане имеют право получить оплачиваемый выходной день раз в три года для прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста – два оплачиваемых выходных каждый год.