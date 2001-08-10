68 тысяч сахалинцев прошли диспансеризацию с начала года
За 10 месяцев 2018 года более 68 тысяч граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Сахалинском филиале Страховой компании СОГАЗ-Мед, прошли диспансеризацию, сообщили ТИА «Острова» в компании.
Наибольшее количество услуг по диспансеризации 60% пришлось на людей работоспособного возраста (от 18 до 54 лет), при этом доля женщин в этой возрастной группе составила 51% мужчин - 49%. По результатам диспансеризации у 42% граждан выявлены заболевания, требующие дальнейшего лечения и последующего диспансерного наблюдения.
Диспансеризация – комплекс обследований, направленных на выявление и предупреждение развития заболеваний. Медицинские услуги оказываются бесплатно по полисам ОМС один раз в три года.
С 2018г. один раз в два года для людей старшего возраста проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Пройти обследование можно в течение одного дня. Оно позволяет выявить болезни на ранней стадии, предрасположенность к ним, а также предупредить их развитие.
С 1 января 2019 года, согласно законодательству, работающие граждане имеют право получить оплачиваемый выходной день раз в три года для прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста – два оплачиваемых выходных каждый год.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:40 7 Декабря Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
- 16:27 7 Декабря 10 декабря Юрий Трутнев представит врио губернатора Сахалинской области
16:26 7 Декабря Сахалинский «Социальный фитнес» стал победителем всероссийского конкурса
- 16:12 7 Декабря Во время рейда сахалинские приставы нашли 300 должников
15:49 14 Ноября В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
13:09 15 Ноября Рыбаки Сахалина и Курил добыли пятую часть улова всех тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке
11:52 16 Ноября Еще одно предприятие на Сахалине стало выращивать овощи
15:22 15 Ноября Городские соревнования по гимнастике пройдут в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:35 Вчера В Южно-Сахалинске планируют построить образовательный квартал
- 16:52 Вчера Валерий Лимаренко поручил оперативно решить проблему с теплоснабжением в селе Тунгор Охинского района
- 15:24 Вчера Вопросы подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта обсудили в Южно-Сахалинске
- 13:49 Вчера Большой рождественский концерт в Сахалинском колледже искусств состоится 21 декабря
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 12:02 7 Декабря Стало известно, что привлекает туристов в Сахалинскую область
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?