Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2018
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13:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В субботу зажжётся главная сахалинская ёлка

В субботу зажжётся главная сахалинская ёлка

Огни на главной елке Сахалинской области зажгутся 15 декабря. Праздник даст старт череде новогодних мероприятий в регионе. Мероприятие начнется 18.00 в Южно-Сахалинске на площади перед зданием областного правительства.

Жителей и гостей Южно‐Сахалинска ждет яркая театрализованная постановка, а также встреча с любимыми персонажами и Дедом Морозом.

- В этом году будет задействована вся территория перед Домом правительства. Предусмотрены торговые, игровые и фотозоны, где будет интересно и детям, и взрослым. Для юных гостей праздника будут работать аниматоры. Театральное действо, учитывая морозную погоду, будет длится в течении часа. Все ждут чуда, праздника, что новый год будет ярким. Поэтому пропустить наше событие нельзя, - сказала исполняющая обязанности министра культуры Сахалинской области Нонна Лаврик.

Завершится новогоднее представление красочным фейерверком.

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