Южносахалинцам напоминают о мерах профилактики вирусных заболеваний
Южносахалинцев призывают внимательнее относиться к своему здоровью в сезон простуд и вирусных инфекций.
По данным управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, в период с 3 по 9 декабря 2018 года зафиксировано 3102 случая острых респираторных заболеваний (ОРЗ), более 80% из них — у детей до 17 лет. Заболеваемость обусловлена в основном циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.
Медики напоминают, что во время массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях, в местах большого скопления людей вероятность заражения гриппом и ОРВИ значительно возрастает. Наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация.
Также обезопасить себя, своих детей и уменьшить риск возникновения заболевания можно, следуя простым правилам профилактики и укрепления организма: тщательно мойте руки с мылом, пользуйтесь медицинской маской в местах скопления людей, хорошо питайтесь (больше продуктов, содержащих витамин С), регулярно проводите влажную уборку дома и проветривайте помещение, избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания.
Повысить сопротивляемость организма и укрепить иммунитет помогут хороший сон, пешие прогулки на свежем воздухе, закаливание, регулярные занятия физкультурой, позитивный настрой и здоровый образ жизни.
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