Тихоокеанское
информационное агентство
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16:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Абонентский пункт ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» переехал

Новый абонентский пункт ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» открылся в Южно-Сахалинске. Прием населения по адресу: ул. Буюклы, 6 осуществляться не будет.

Как сообщили ТИА "Острова" в департаменте городского хозяйства, в новом абонентском пункте, расположенном по адресу: пр. Победы, 39, теперь можно заключить договор как на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газоиспользующего оборудования, так и договор поставки природного газа.

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