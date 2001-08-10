Южносахалинцы просят перенести начало перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

Заседание круглого стола, посвященное переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошло в Южно-Сахалинске. Идейным вдохновителем и организатором данного мероприятия стало МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска», сообщили ТИА "Острова" в мэрии.

В заседании приняли участие первый вице-мэр Наталия Куприна, представители Региональной энергетической комиссии (РЭК), министерства жилищно-коммунального хозяйства области, Государственной жилищной инспекции, единого регионального оператора, управляющих компаний и собственники частных домовладений.

Напомним, новая система начнет действовать на территории Сахалинской области, в том числе в Южно-Сахалинске, с 1 января 2019 года. Оказывать услугу будет единый региональный оператор - АО «Управление по обращению с отходами». С февраля каждый житель городского округа в обязательном порядке начнет получать счет за вывоз мусора.

Для Южно-Сахалинска установлен тариф - 4 рубля за 1 кв. метр жилой площади. Решение о расчете по квадратуре приняло правительство Сахалинской области после сравнения опыта других городов страны.

В начале мероприятия председатель областной РЭК Дмитрий Чекрышев объяснил собравшимся, почему для островного региона был выбран расчет по квадратным метрам:

- У регионального оператора нет возможности напрямую получать актуальные данные о числе проживающих. Кроме того, квадратные метры в отличие от количества проживающих, которое может меняться, остаются неизменными на протяжении всего времени действия договора.

По словам заместителя министра ЖКХ Александра Гришко, главная цель внедрения новой системы заключается в наведении порядка в потоках и переработке ТКО. Сегодня неуправляемый сброс мусора исходит от юридических лиц и безответственных горожан, которые не заключают договоры и вывозят его куда придется.

На средства, которые будут собираться с жителей, предусматривается строительство объектов переработки, сортировки и захоронения мусора. Однако согласно дорожной карте подобные объекты появятся на острове не раньше 2020 года.

- Несколько лет назад на территории частного сектора для сбора мусора были установлены бункеры. Со временем их убрали, обязав нас напрямую заключать договоры с оператором, приобретать индивидуальные контейнеры под отходы, которые в удобное для меня время будут вывозиться с моей территории. Теперь же, после перехода на новую систему, на территории частного сектора вновь установят контейнеры для общего использования. Город несколько лет добивался усовершенствования данной практики, а с новой системой мы шагнем назад! Для чего? - недоумевает владелец индивидуального жилого дома.

Депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Игорь Логвинов высказал мнение, что новый закон несовершенный и преждевременный.

- Рассчитывать норматив по квадратным метрам - несправедливо. Я за реформу, но тут явно прослеживается ущемление простых граждан. Пострадают законопослушные граждане, которые платили и будут платить. Поэтому прошу администрацию обратиться в областное правительство с просьбой о приостановлении перехода. За это время будут решены вопросы, на которые сейчас так и нет ответов. Это поможет выстроить систему договорных отношений с клиентами, а перевозчикам — получить полноценную информацию для планомерного вхождения в режим данной работы.

От другого депутата Николая Артеменко поступило предложение о необходимости в целом поменять подход к системе:

- Новая система не изменит принцип сбора отходов. Мы просто будем централизованно платить деньги, но ситуация лучше не станет. Догонять то, что все уже прошли, неправильно. Во всем мире уже перешли на современные технологии. И наш бюджет позволяет и к ним переходить: закупить современное оборудование, поставить новые площадки.

Наталия Куприна поддержала идею плавного вхождения в закон на территории областного центра:

- Любая реформа требует определенного периода перехода. Новые начисления будут лихорадить граждан. Сегодня, как я понимаю, не до конца разработана система выставления платежей: мы не видели квитанций. А ее еще надо проверить. Каждый из здесь присутствующих - за вывоз мусора. Но на это нужно время. Для начала выставим пробные платежи. Увидим плюсы и минусы. Кроме того, необходимо разработать механизм сбора мусора, уборки контейнерных площадок, взаимодействия всех составляющих звеньев в данном процессе.

Кроме того, Наталия Куприна поинтересовалась, будет ли производиться перерасчет за период временного отсутствия гражданина. По словам генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Александра Гашпоренко, сегодня не существует прямого нормативного документа, позволяющего делать какой-либо перерасчет. Однако представитель городского объединения управляющих компаний заметила, что данная услуга является коммунальной и согласно федеральному закону горожане имеют право на перерасчет за временное отсутствие (более 5 дней) и за некачественное оказание данной услуги. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Гришко пообещал рассмотреть данный вопрос.

Подводя итоги, Наталия Куприна отметила:

- В рамках площадки мы обсудили сложные вопросы. Муниципалитет понимает, что Южно-Сахалинск не готов с 1 января переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Есть ряд вопросов, на которые нет ответов. Поэтому необходимо взять паузу, наладить процесс и только тогда приступать к реализации проекта.

Вопросы, прозвучавшие в рамках заседания, будут оформлены в итоговую резолюцию и переданы на обсуждение в правительство Сахалинской области в защиту интересов жителей.