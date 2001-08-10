Валерий Лимаренко поручил оперативно решить проблему с теплоснабжением в селе Тунгор Охинского района
В срочном порядке началась замена вышедших из строя индивидуальных теплогенераторов в домах №1 и №3 на улице Ленина в селе Тунгор Охинского района. Средства на эти цели выделены из резервного фонда Сахалинской области. Такое решение принял глава региона.
Напомним, 10 декабря из-за скачка напряжения в электросети перестала работать часть отопительных приборов в двух новостройках села. В них живут переселенцы из ветхого и аварийного жилья. В каждой из квартир установлены индивидуальные газовые приборы отопления, благодаря которым должна поддерживаться комфортная температура в жилом помещении. В связи с поломкой
радиаторы в квартирах не могут нести полную тепловую нагрузку и обеспечивать обогрев квартир - система управления сбрасывает параметры настроек потребителя.
- На сегодняшний момент специалисты выявили неисправность 15 котлов, 5 из них уже заменены. Остальные поломки планируется устранить до конца этой недели, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко. – Те котлы, которые находятся в рабочем состоянии, мы тоже заменим, чтобы обезопасить жителей от возможных нештатных ситуаций. На эти цели потребуется около 5,5 миллионов рублей. По решению главы региона Валерия Лимаренко, необходимые средства будут выделены из резервного фонда Сахалинской области.
Подрядчик, который ранее установил отопительное оборудование в домах жителей Тунгора, несет гарантийные обязательства. Поэтому он будет должен возместить бюджету стоимость дефектных котлов. Приборы, признанные исправными, останутся в резерве муниципалитета.
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