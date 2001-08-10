С 2019 года более 700 пенсионеров в Сахалинской области начнут получать дополнительную ежемесячную выплату

Региональная поддержка предназначена для неработающих инвалидов и ветеранов боевых действий, достигших пенсионного возраста. Она составит 1,5 тысячи рублей. В следующем году на эти цели будет выделено более 13 миллионов рублей.

Ранее, глава региона Валерий Лимаренко заявлял, что поддержка пенсионеров - одна из приоритетных задач правительства Сахалинской области. Это одна из стратегических задач Указов Президента Российской Федерации до 2024 года. Они нацелены на улучшение качества жизни всех категорий граждан. Только в 2019 году на эти цели планируется выделить 34 миллиарда рублей.

Сахалинцы, претендующие на выплаты, должны оформить заявление на их получение. Сделать это можно в отделениях центра социальной поддержки по месту жительства.

В настоящее время в Сахалинской области существует ряд мер поддержки для инвалидов и ветеранов боевых действий. Самая крупная - на улучшение жилищных условий, при этом инвалидов боевых действий включают в очередь нуждающихся без учета их имущественного положения. На сегодняшний день воспользоваться помощью смогли 138 человек.