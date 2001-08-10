В Южно-Сахалинске планируют построить образовательный квартал
В областном центре подвели итоги конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки двух участков по ул. Комсомольской: в районе пересечения с ул. Больничной и на пересечении с ул. Горной. На юге запланировано размещение образовательного квартала, а на севере - современная школа. Накануне заседания конкурсной комиссии проекты представили общественности на расширенном заседании градостроительного совета.
В этот раз во встрече градостроителей приняли участие представители департамента и министерства образования, директора образовательных учреждений города, архитекторы и представители крупных проектных бюро.
- Это очень важно, когда профильные проекты школ, детских садов, учреждений дополнительного образования обсуждаются педагогическим сообществом. Кому же, как не учителям и директорам школ, знать, какой должна быть школа будущего? - уточняет директор департамента образования администрации Южно-Сахалинска Анастасия Киктева. - Особенно радует, что представленные проекты отражают тенденции современного образовательного процесса и соответствуют требованиям времени. Это действительно школы будущего.
На земельном участке юго-восточнее пересечения ул. Больничная - ул. Комсомольская площадью в 4,3 га планируется разместить среднюю образовательную школу на 1260 мест, детский сад для 300 малышей и школу искусств. Помимо традиционных прогулочных площадок для детей дошкольного возраста, спортивных комплексов, стадиона здесь было необходимо предусмотреть размещение учебно-опытной зоны с географической и метеоплощадками, летний театр с открытой сценой и площадку для изучения ПДД.
- Основная наша задача - на достаточно компактном участке расположить все блоки, при этом чтобы было комфортно, современно и безопасно, - рассказывает один из конкурсантов, директор проектного бюро UNK project Юлий Борисов. - Важно, что мы здесь обсуждаем не вид фасада или особенности генплана, а говорим в целом о том, что такое современная школа. Ведь процесс образования сильно изменился, мы должны построить такие школы, чтобы дети в них не только хотели учиться, усваивали максимальный спектр дисциплин, но и могли воплощать любые идеи и желания, развиваться как физически, так и духовно, получать необходимую социализацию. В этом главная задача нас как архитекторов и всех, кто берется за строительство школ нового типа.
Конкурсное задание также предполагало, что строения должны быть представлены в ярком, нетрадиционном архитектурном решении, с переходами между зданиями. Благоустройство территории квартала необходимо выполнить в едином архитектурном стиле с возможностью облагораживания набережной р. Еланьки и применением ландшафтного дизайна.
- Техническое задание для конкурса мы готовили вместе с департаментом образования, чтобы максимально учесть существующие потребности новых объектов и особенности современного образовательного процесса. На конкурс вышли 6 проектных бюро, 4 из них взялись за непростую задачу - разработку концепции для целого образовательного квартала, - рассказывает об условиях конкурса заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска, главный архитектор Максим Ефанов. - Конкурсная процедура позволяет нам увидеть варианты и уйти от типовых проектов. Земельные участки достаточно компактны и имеют сложную форму, без профессионализма, архитектурной смекалки и разумной доли фантазии тут не обойтись. Сейчас мы увидели, какие объекты реально разместить на данных участках, а от каких идей придется отказаться.
Со стороны членов градостроительного совета и приглашенных гостей прозвучало много пожеланий конкурсантам, но все согласились, что такая работа необходима - не формируя объекты образования, нельзя планировать дальнейшую застройку, особенно на юге города, который в перспективе будет расширяться именно в этом направлении. Для всех проектов было высказано похожее замечание. Как отметили участники диалога, не все конкурсанты учитывали обустройство улично-дорожной сети, особенности транспортного потока, удобность расположения для детей входной группы, размещение инженерных сетей и ряд других важных градостроительных вопросов, без решения которых невозможно реализовать любую, даже самую красивую идею.
Второй участок, представленный на конкурс, расположен в границах улиц: Горная - Комсомольская - Фабричная - Садовая. Здесь должна разместиться средняя образовательная школа мощностью 800-1260 мест. Это здание для действующей школы № 4, которая сейчас находится в помещении 1953 года постройки.
- Существующее здание не соответствует современным требованиям, у нас маленькая спортивная площадка, которая заменяет стадион, кабинеты небольшие по площади, да и детское население в нашем районе активно увеличивается за счет роста застройки. Школа становится тесна, - делится директор СОШ № 4 Ирина Куканова. - Представленные проекты соответствуют всем образовательным стандартам, с учетом оснащения спортивного зала, стадиона и мастерских. В связи с неправильной формой земельного участка, в виде буквы Г, проектировщикам было непросто, разместить здания, спортивные и прогулочные площадки.
По итогам заседания конкурсной комиссии, с учетом мнения градостроителей и общественников победителями конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции образовательного квартала по ул. Больничной стало проектное бюро UNK project (г. Москва), а лучшим проектом школы в микрорайоне Эдем признан проект Дальневосточной архитектурной компании (г. Хабаровск).
В дальнейшем материалы концепций будут взяты за основу при разработке проектно-сметной документации, за которую муниципалитет возьмется уже в 2019 году.
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