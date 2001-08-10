Сахалинские журналисты принимают участие в третьей сессии медиашколы «Дальневосточный репортер»

Съезд журналистов, специалистов пресс-служб, блогеров, студентов профильных вузов изо всех регионов Дальневосточного федерального округа проходит с 13 по 15 декабря в Москве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Очередная очная сессия медиашколы приурочена к Дням Дальнего Востока в столице России. Старт мероприятию в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» дала пленарная дискуссия «Молодежный #профитДВ».

Ее участниками стали министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, трехкратная Олимпийская чемпионка и президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, а также главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, телеведущий Евгений Попов и другие добившиеся успеха люди, которые родились или долгое время прожили на Дальнем Востоке.

- Активно развивающиеся регионы федерального округа дают молодым инициативным, энергичным специалистам возможность для быстрого карьерного роста. На Дальнем Востоке существует множество незанятых ниш для стартапа, начала своего дела. Главное – дерзать, идти к цели. Если бояться, невозможно достичь успеха ни на Дальнем Востоке, ни в Москве, - выразил свое мнение Александр Козлов.

Победитель конкурса «Лидеры России» Николай Стецко родился в одном из небольших городов Приморского края. После окончания Дальневосточного федерального университета остался жить во Владивостоке и переезжать в центр России не собирается.

- Мой вуз предоставил мне возможность бесплатно участвовать в международных и всероссийских конференциях. Я получал стипендию, которая превышала среднюю зарплату во многих центральных регионах. Сегодня мне 27 лет, и я работаю в инвестиционном агентстве Приморского края. В Москве сложно пройти стадию от начинающего менеджера до руководителя, это занимает годы, а на Дальнем Востоке можно очень быстро стать лучшими в своем деле, - поделился Николай Стецко.

По мнению исполнительного директора по медиа Rambler & Co Андрея Цыпера, многие боятся переехать в активно развивающийся макрорегион, а страх рождается из-за недостатка информированности. В связи с этим возрастает роль СМИ – необходимо тиражировать истории успеха дальневосточников, рассказывать о масштабных проектах, которые реализуются в федеральном округе.

Этой задаче отвечает медиашкола «Дальневосточный репортер», созданная по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Напомним, сессия в Москве – третье очное мероприятие медиашколы в формате обучающего интенсива. Первый съезд состоялся во Владивостоке в июне, второй – в Южно-Сахалинске в сентябре. Сегодня в проект вовлечены более 200 сотрудников пресс-служб региональных органов власти и более 100 представителей дальневосточных СМИ.