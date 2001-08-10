Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2018
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12:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

15 декабря ряд улиц Южно-Сахалинска закроют для движения

В связи с проведением общегородских новогодних мероприятий 15 декабря несколько участков улиц Южно-Сахалинска закроют для движения транспорта, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Ограничения коснутся:

- ул. Ленина от Коммунистического пр. до ул. Карла Маркса (с 06.00 до 18.00);

- Коммунистического пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского (с 17.00 до 20.30).

Кроме того, 14 декабря с 20.00 до окончания всех мероприятий будет ограничена остановка транспортных средств около здания администрации областного центра (с восточной стороны пл. Ленина).

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