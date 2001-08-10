Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на семинар по повышению финансовой грамотности

Представителей малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска 20 декабря приглашают на бесплатный семинар «Лизинг для малого и среднего бизнеса». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В рамках семинара рассмотрят практические вопросы лизинга и как с его помощью можно развивать бизнес. Также профильные специалисты расскажут о программе «Льготный лизинг», которая реализуется АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Мероприятие состоится 20 декабря в актовом зале отделения по Сахалинской области Дальневосточного Главного управления Центрального Банка РФ (Коммунистический проспект, 47, 4-й этаж). Начало в 11.00. При себе иметь паспорт.

Для участия необходимо подать заявку в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/181.

Дополнительная информация по телефону 300-594 (доб. 4).