В сахалинском технопарке для детей открыли «Энерджиквантум»
Новое направление деятельности учреждения предназначено для школьников, которые интересуются альтернативной энергетикой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства сахалинской области.
- Открывая новые площадки мы увеличиваем число детей, которые начнут свое обучение по инженерным направлениям. «Энерджиквантум» позволит привлечь к исследовательской деятельности еще около 100 ребят. Набор начался с 13 декабря. Мы планируем, что с каждым годом все больше и больше островных школьников будут вовлечены в мероприятия и проекты детского технопарка, - отметила заместитель министра образования Елена Бабина в ходе состоявшейся накануне церемонии открытия квантума.
По словам педагога сахалинского детского технопарка Дмитрия Богданова, занимаясь в «Энерджиквантуме» ребята смогут приобрести практические навыки и знания по кинематической физике, физике химических источников тока, материаловедению, основам гидродинамики и электротехники, познакомиться с принципами получения энергии без использования традиционного топлива, собрать модели электростанций, научаться разбираться в электрических схемах.
Участие в церемонии открытия нового квантума принял первый заместитель генерального директора, главного инженера «Сахалинэнерго» Павел Яковлев.
- Нашему региону очень нужны квалифицированные в области энергетики. Замечательно, что сегодня появляется возможность готовить их уже со школьной скамьи. Компания «Сахалинэнерго» заинтересована в сотрудничестве с детским технопарком, и мы надеемся, что это будет взаимный интерес. Всегда рады видеть вас на наших предприятиях, готовы организовывать для ребят интересные встречи и экскурсии. Очень надеемся, что в скором будущем, вы пополните ряды наших специалистов, - сказал Павел Яковлев.
Напомним, в соответствии с поручением Президента России, а также в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», «Кванториумы» создаются во всех регионах нашей страны. Сахалин - один из первых регионов Дальневосточного федерального округа, в котором был открыт детский технопарк. Учреждение дополнительного образования ориентировано на ребят в возрасте от 11 до 17 лет, обучение ведется бесплатно. Ребята занимаются по четырем направлениям: «Робоквантум», «IT-квантум», «Аэроквантум» и «Хай-Тек цех». В общей сложности в технопарке обучаются около 300 школьников.
У них есть уникальная возможность работать на высокотехнологичном оборудовании: станках лазерной резки, обработки дерева и пластика, 3D-принтерах и 3 D-сканерах, а также использовать в обучении наборы для робототехники, дроны, квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты. Каждый кабинет в детском технопарке имеет уникальный дизайн, а цветовая гамма подобрана психологами. Всего сахалинский технопарк сможет принять порядка 600 юных новаторов и изобретателей. В ближайшее время на его базе будут открыты еще два направления - «Геоквантум» и «Промдизайн».
В 2019 году еще две площадки «Кванториума» откроются в здании детской железной дороги и гимназии № 3 Южно-Сахалинска.
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