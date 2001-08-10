Сахалинская прокуратура проверила школы Корсакова

Корсаковской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при обеспечении безопасности детей в образовательных учреждениях Корсаковского городского округа.

Так, в двенадцати учреждениях района отсутствуют планы эвакуации работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

Установлено, что в МБОУ «СОШ с. Озерское» система видеонаблюдения, контроля управления доступом (домофон) находится в неисправном состоянии, сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре.

В МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 6» не разработаны планы взаимодействия с правоохранительными органами.

В МБОУ «НОШ № 5» установлено, что ночной обход территории образовательного учреждения не осуществляется (отсутствует локальный акт). Отсутствуют документы, подтверждающие проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности.

В семи общеобразовательных организациях Корсаковского городского округа выявлены нарушения противопожарных правил.

Так, устройства для самозакрывания противопожарных дверей находятся в разобранном состоянии, неисправны автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией, в помещении лаборатории пожарные извещатели закрыты пластмассовыми колпаками и др.

По результатам прокурорской проверки руководителям образовательных учреждений внесены представления, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности в отношении должностных и юридических лиц).

Рассмотрение мер реагирования находится на контроле прокуратуры.