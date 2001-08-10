По итогам сахалинского конкурса «Имя кита» издали сборник детских сочинений

Ребята начальной школы Южно-Сахалинска №32 стали первыми читателями сборника сочинений с лучшими работами конкурса «Имя кита». Конкурс проводился в течение 2017 года Клубом «Бумеранг» при поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» и был направлен на придумывание имён серым китам. В конкурсе приняли участие дети из разных уголков Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг»

Имена, придуманные детьми в ходе конкурса, получили сразу 66 серых китов охотско-корейской популяции! Благодаря детям у серых китов появились имена. Все они рассказывают, что киты - самые добрые, загадочные, дружелюбные, спокойные животные и надёжные родители. Учёные стараются знать каждого кита и отслеживать его судьбу, а благодаря имени это легче делать.

Об этой истории и рассказывает изданный сборник «Как рождалось имя кита». В него включены детские сочинения и рисунки, объясняющие детский выбор имён для китов. И очень важно, что из сборника можно узнать все новые имена китов и их авторов.

Во время презентации участники прошли 4 тематические станции о серых китах: заглянули в прошлое китообразных, изучили последствия питания китов в «пластиковом» океане, выяснили обычный рацион серых китов и узнали историю пяти китовых имён. В начале презентации несколько детей поделились, что не слышали ничего о серых китах. Но в итоге ребята под руководством специалистов Клуба «Бумеранг», «Друзей океана» и Центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска восполнили этот пробел!

Для получения сборника сочинений «Как рождалось имя кита» обращайтесь в Клуб «Бумеранг». Сборник издали тиражом 1000 экземпляров и уже начали распространять в библиотеках и образовательных организациях Сахалинской области.