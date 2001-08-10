Южносахалинцам предлагают выбрать победителей общегородского проекта «Успех года-2018»
В Южно-Сахалинске стартовало голосование за участников общегородского проекта «Успех года-2018». Об этом ТИА «ОСтрвоа» сообщили в мэрии.
Голосование проводится на главной странице сайта администрации областного центра по следующим номинациям:
- «Стройка года».
Объекты-участники:
- Полоса препятствий в ГПКиО им. Ю. А. Гагарина
- Танцплощадка в ГПКиО им. Ю. А. Гагарина
- Строящаяся улица И. П. Фархутдинова (на участке от пр. Мира до ул. Ленина)
- «Проект года».
Проекты-участники:
- Историко-географическая конференция школьников
- Цикл концертов городского камерного оркестра в ГПКиО им. Ю. А. Гагарина
- Вокальный ансамбль «Радостея» (создан в марте 2018 года, работает в жанре аутентичного русского фольклора)
- Прогулки с постояльцами дома инвалидов (автор проекта Русинова Наталья)
- «Хоккей с мячом»
- «Офис на ладони»
- Модный показ в поддержку дизайнеров Сахалина Sakhalin Fashion Day-2018
- «Здоровье года».
Персоны-участники:
- Татьяна Ульянова, акушерка государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница» (перинатальный центр)
- Анастасия Кузьмина, старшая медицинская сестра детского отделения ГБУ «Областная стоматологическая поликлиника»
- «Продукт года».
Продукты-участники:
- Автоклавный газобетон ООО «Газобетонный завод»
- Салат капуста с клюквой «Фантазия» АО «Совхоз Заречное»
- Сыр «Сулугуни» АО «Совхоз Заречное»
- «Городской уголок».
Объекты-участники:
- Сквер 135-летия города Южно-Сахалинска
- Сквер «Солнечная поляна»
- «Книга года».
Издания-участники:
- Семенчик В. Консультант по любым вопросам: избранная проза. – Владивосток: Рубеж, 2018
- Узоры судьбы. – Южно-Сахалинск: КорКи’C, 2018
- Театр ее жизни. – Южно-Сахалинск: КорКи’C, 2018
- Крышня С. Клюква на юге острова Сахалин. – Южно-Сахалинск: Институт морской геологии и геофизики Дальневосточнокго отделения РАН, 2018
- Кисенкова Л. Шаманка горы лягушка. – Южно-Сахалинск: КорКи’C, 2018
- «Образование года».
Персоны-участники:
- Клюева Елена Владимировна, руководитель интеллектуального клуба гимназии №2
- Иванова Лидия Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 32
- «Спортсмен года».
Персоны-участники:
- Шулико Владислав, двукратный победитель Первенства ДФО по прыжкам на батуте (2017 и 2018)
- Михаил Щербак, тренер по тяжелой атлетике и президент региональной федерации по тяжелой атлетике
- «Признание года».
Персоны и объединения-участники:
- Ансамбль казачьей песни «Воля».
- ООО «Специализированный застройщик «Восход-93»
- Кин Ден Сун, председатель луговской местной общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
- «Праздник года».
Мероприятия-участники:
- День города
- I открытый городской конкурс детских и юношеских хоровых коллективов
- Кинофестиваль «Край света».
Свой голос за понравившегося участника можно отдать до 18.00 21 декабря. Итоги проекта будут подведены на торжественном мероприятии 26 декабря.
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