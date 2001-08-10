Южносахалинцам предлагают выбрать победителей общегородского проекта «Успех года-2018»

В Южно-Сахалинске стартовало голосование за участников общегородского проекта «Успех года-2018». Об этом ТИА «ОСтрвоа» сообщили в мэрии.

Голосование проводится на главной странице сайта администрации областного центра по следующим номинациям:

«Стройка года».

Объекты-участники:

- Полоса препятствий в ГПКиО им. Ю. А. Гагарина

- Танцплощадка в ГПКиО им. Ю. А. Гагарина

- Строящаяся улица И. П. Фархутдинова (на участке от пр. Мира до ул. Ленина)

«Проект года».

Проекты-участники:

- Историко-географическая конференция школьников

- Цикл концертов городского камерного оркестра в ГПКиО им. Ю. А. Гагарина

- Вокальный ансамбль «Радостея» (создан в марте 2018 года, работает в жанре аутентичного русского фольклора)

- Прогулки с постояльцами дома инвалидов (автор проекта Русинова Наталья)

- «Хоккей с мячом»

- «Офис на ладони»

- Модный показ в поддержку дизайнеров Сахалина Sakhalin Fashion Day-2018

«Здоровье года».

Персоны-участники:

- Татьяна Ульянова, акушерка государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница» (перинатальный центр)

- Анастасия Кузьмина, старшая медицинская сестра детского отделения ГБУ «Областная стоматологическая поликлиника»

«Продукт года».

Продукты-участники:

- Автоклавный газобетон ООО «Газобетонный завод»

- Салат капуста с клюквой «Фантазия» АО «Совхоз Заречное»

- Сыр «Сулугуни» АО «Совхоз Заречное»

«Городской уголок».

Объекты-участники:

- Сквер 135-летия города Южно-Сахалинска

- Сквер «Солнечная поляна»

«Книга года».

Издания-участники:

- Семенчик В. Консультант по любым вопросам: избранная проза. – Владивосток: Рубеж, 2018

- Узоры судьбы. – Южно-Сахалинск: КорКи’C, 2018

- Театр ее жизни. – Южно-Сахалинск: КорКи’C, 2018

- Крышня С. Клюква на юге острова Сахалин. – Южно-Сахалинск: Институт морской геологии и геофизики Дальневосточнокго отделения РАН, 2018

- Кисенкова Л. Шаманка горы лягушка. – Южно-Сахалинск: КорКи’C, 2018

«Образование года».

Персоны-участники:

- Клюева Елена Владимировна, руководитель интеллектуального клуба гимназии №2

- Иванова Лидия Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 32

«Спортсмен года».

Персоны-участники:

- Шулико Владислав, двукратный победитель Первенства ДФО по прыжкам на батуте (2017 и 2018)

- Михаил Щербак, тренер по тяжелой атлетике и президент региональной федерации по тяжелой атлетике

«Признание года».

Персоны и объединения-участники:

- Ансамбль казачьей песни «Воля».

- ООО «Специализированный застройщик «Восход-93»

- Кин Ден Сун, председатель луговской местной общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

«Праздник года».

Мероприятия-участники:

- День города

- I открытый городской конкурс детских и юношеских хоровых коллективов

- Кинофестиваль «Край света».

Свой голос за понравившегося участника можно отдать до 18.00 21 декабря. Итоги проекта будут подведены на торжественном мероприятии 26 декабря.