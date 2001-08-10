«Аврора» возобновит полеты из Южно-Сахалинска в Токио

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», возобновляет выполнение регулярных полётов по маршруту Южно-Сахалинск – Токио - Южно-Сахалинск. Минимальный тариф в одну сторону с учётом сборов авиакомпании составляет от 15 855 рублей.

Авиаперелёты по данному направлению планируется выполнять 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам – на современных воздушных судах Q-400. Пассажирам предлагается удобное время вылета как из Южно-Сахалинска в столицу Японии (а/п Нарита), так и из Токио на Сахалин.

Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести билеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88, сообщили ТИА «Острова» в авиакомпании «Аврора».