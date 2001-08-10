Успешные практики в сфере патриотического воспитания обсуждают в областном центре
Семинар-практикум для специалистов гражданско-патриотического воспитания островного региона стартовал сегодня в Южно-Сахалинске. Он собрал около 70 человек из районов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Сегодня участники сбора обсудили социальные проекты, направленные на патриотическое воспитание. О своем опыте рассказал член регионального штаба «Юнармии» по Камчатскому краю. Он представил одно из крупнейших мероприятий этой направленности своего региона – военно-тактическую игру в страйкбол, посвященную Берлинской наступательной операции.
- Мы проводим ее каждый год. Игра длится около 5 часов. Несмотря на то, что пульки в пистолетах резиновые, все остальное мы пытаемся реконструировать. Например, участники ходят в форме тех времен. Все стараются сделать свой образ достоверным, - рассказывает член регионального штаба «Юнармия» по Камчатскому краю Юрий Филиппов. – Эффект от игры чувствуется моментально. Игроки после сражения говорят о том, как было сложно. Однако они едут домой в теплую постель, а их деды и прадеды сражались так годами. Осознание таких вещей приходит благодаря этому проекту.
В образовательной программе не только лекции, но и практические занятия. Кроме эксперта из Петропавловска-Камчатского на Сахалин прибыли гости из Архангельской области.
- Такие встречи мы проводим ежегодно, в ноябре или декабре собираем специалистов. Уже есть показатели. Например, если взять прошлый год, то в юнармейском движении у нас было около 370 человек, а в этом уже практически 1500, - отметил руководитель отдела молодежной политики областного минспорта Александр Неустроев.
В области действует несколько масштабных проектов в сфере военно-патриотического воспитания. Например, ежегодно организовывают спартакиаду допризывной молодёжи, на постоянной основе действует военно-патриотический центр «Вымпел», а летом юных сахалинцев собирают в лагере «Поиск», который проходит в Смирныховском районе.
- Лагерь проходит в две смены, а это около 100 участников. Дети рады и всегда рвутся к нам. Тоже самое происходит в «Юнармии», «Десантнике» и других клубах. Там ребята вообще с семи до девяти часов вечера занимаются каждый день. Если бы они не хотели, то ушли давно. А им интересно, поэтому остаются и занимаются, - отметил председатель сахалинского молодежного военно-патриотического общественного фонда «Пионер» Александр Уразов.
Обучение специалистов продлится два дня. Уже завтра участники соберутся на итоговом заседании, после которого состоится региональный слет «Юнармии» Сахалинской области.
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