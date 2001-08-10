Межведомственная комиссия займется вопросом повышения качества теплоснабжения новосторя на Железнодорожной
Решение об этом озвучил на встрече с жителями вице-мэр Александр Гринберг. Вместе с представителем муниципалитета участие в обсуждении проблемы приняли специалисты компании, обслуживающей дом по ул. Железнодорожная, 87, и ресурсоснабжающего предприятия «СКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В течение рабочей недели предстоит сформировать комплексный план мероприятий, чтобы повысить температурный режим в ряде квартир. Напомним, нынешний отопительный сезон для новостроя стал первым. Пока не все квартиры в доме заселены, в части помещений только идут ремонты. Но живущие там жители нижних этажей озвучили свои претензии к коммунальщикам — тепло в квартире едва дотягивает до нормативных 18 градусов.
- После осмотра комиссии уже можно сказать, по сложившейся ситуации есть вопросы и к «СКК», и к местной управляющей организации. Нарекание есть и на качество монтажа окон и балконных групп. Сейчас застройщик решает этот вопрос с подрядчиком. Мы включились в эту ситуацию, чтобы до наступления морозов урегулировать процесс, - отметил Александр Гринберг.
Встреча с инициативной группой жителей с информацией о принятых мерах предварительно намечена на следующие выходные.
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