Сотрудники ГИБДД Долинского района провели акцию «Внимание водитель, пешеходный переход!»
Сотрудники ГИБДД по Долинскому району совместно со школьниками долинской городской школы №2 провели акцию «Внимание водитель, пешеходный переход!». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.
Мероприятие проходило вблизи пешеходного перехода, где сотрудники ГИБДД, обращаясь к водителям транспортных средств, разъясняли им ответственность за совершенное административное правонарушение на дороге. Школьники вручали памятки водителям с просьбой быть вежливыми на дороге и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.
Кроме этого, в целях личной безопасности, сотрудники ГИБДД рекомендовали пешеходам использовать в тёмное время суток световозвращающие элементы на одежде. Прежде всего, водители обязаны помнить, что согласно правилами дорожного движения, пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах во время перехода проезжей части в местах, обозначенных разметкой и знаками.
В завершении мероприятия, водители транспортных средств пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:35 13 Декабря В Южно-Сахалинске планируют построить образовательный квартал
- 15:45 13 Декабря Горнолыжный сезон в Южно-Сахалинске стартует 23 декабря
15:24 13 Декабря Вопросы подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта обсудили в Южно-Сахалинске
- 16:52 13 Декабря Валерий Лимаренко поручил оперативно решить проблему с теплоснабжением в селе Тунгор Охинского района
16:01 20 Ноября В Сахалинской области отмечены самые высокие уловы горбуши за последние пять лет
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
16:09 19 Ноября В Поронайске сдали новые арендные дома
12:00 21 Ноября В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
Выбор редакции
- 17:36 Вчера Алексей Белик назначен исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области
- 16:41 Вчера На всероссийских соревнованиях островные горнолыжники четыре раза поднимались на пьедестал почета
- 16:33 Вчера Валерий Лимаренко анонсировал новую программу благоустройства в Сахалинской области
- 16:25 Вчера В Южно-Сахалинске сбили пешехода
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 13:53 Вчера Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 12:02 7 Декабря Стало известно, что привлекает туристов в Сахалинскую область
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?