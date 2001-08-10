Сотрудники ГИБДД Долинского района провели акцию «Внимание водитель, пешеходный переход!»

Сотрудники ГИБДД по Долинскому району совместно со школьниками долинской городской школы №2 провели акцию «Внимание водитель, пешеходный переход!». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

Мероприятие проходило вблизи пешеходного перехода, где сотрудники ГИБДД, обращаясь к водителям транспортных средств, разъясняли им ответственность за совершенное административное правонарушение на дороге. Школьники вручали памятки водителям с просьбой быть вежливыми на дороге и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

Кроме этого, в целях личной безопасности, сотрудники ГИБДД рекомендовали пешеходам использовать в тёмное время суток световозвращающие элементы на одежде. Прежде всего, водители обязаны помнить, что согласно правилами дорожного движения, пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах во время перехода проезжей части в местах, обозначенных разметкой и знаками.

В завершении мероприятия, водители транспортных средств пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.