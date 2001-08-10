Валерий Лимаренко анонсировал новую программу благоустройства в Сахалинской области

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил Долинский городской округ, где ознакомился с работой ряда социально значимых предприятий и учреждений. В центре внимания оказались проблемы повышения качества медицинской помощи, оснащения местной больницы современным оборудованием, прохождения отопительного сезона и благоустройства населенных пунктов. Эти вопросы глава региона обсудил с местными жителями и представителями муниципальной власти. Обэтом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Началась рабочая поездка Валерия Лимаренко с визита в центральную районную больницу. За последние годы в учреждении появились компьютерный томограф, рентген-аппарат и цифровой флюорограф, которые позволяют выявлять многие опасные заболевания на самых ранних стадиях.

– У нас сегодня достаточно хорошая материально-техническая база, но, вместе с тем, некоторое оборудование уже требует замены. Нужны эндоскопическая стойка для работы абдоминальной хирургии и врачей гинекологов, эндоскопы и кардиомониторы, – отметила главный врач больницы Наталья Мирова в беседе с главой региона.

Также решения требуют вопросы кадрового обеспечения больницы: сейчас укомплектованность учреждения врачами составляет около 65%. Новых специалистов активно приглашают, но по разным причинам некоторые из них работу оставляют.

Валерий Лимаренко предложил совместно сформулировать предложения для решения этой проблемы.

Следующим пунктом поездки стала новая водогрейная котельная, которая сегодня обеспечивает теплом значительную часть Долинска. Новый коммунальный объект имеет резервные источники энергоснабжения. На нем установлено два дизельных генератора контейнерного типа мощностью 1300 кВт каждый. Строительство котельной позволило снизить годовой расход топлива в районе на 30-35%. В дальнейшем теплосети реконструируют, что позволит повысить надежность работы всего коммунального комплекса округа. По словам руководителей местной администрации, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме, без каких-либо сбоев.

После посещения социально значимых объектов Долинска Валерий Лимаренко направился в село Быков, где сейчас продолжается строительство дома культуры. О новом ДК просили сами жители, которым не хватает помещений для кружков, танцев и пения. На сегодня творческой деятельностью в селе занимаются более ста детей, которые успешно выступают на различных конкурсах.

Общая площадь строящегося здания – больше 600 квадратных метров. В нем предусмотрены зрительный зал на 100 посадочных мест, студия танца, библиотека, музыкальный класс. Объект возводится по проекту повторного применения, который сейчас используют при и строительстве Дома культурного развития в селе Некрасовка Охинского района.

Напомним, в следующем году власти региона намерены направить на объекты культуры более 2 миллиардов рублей. В рамках региональной программы в течение трех лет запланировано строительство, реконструкция или покупка 10 помещений для досуга жителей. Большинство из них появятся в отдаленных населенных пунктах.

– Строить быстро и качественно – это одна из наших приоритетных задач, – сказал Валерий Лимаренко. – Поэтому использовать типовые проекты нужно и в других населенных пунктах. Это значительно сокращает время на подготовительные процедуры.

По итогам поездки главы региона объявил о скором запуске новой программы благоустройства, концепция которой будет разрабатываться совместно жителями Сахалинской области, местными администрациями и предпринимателями.

– Думаю, необходимо активнее работать над тем, чтобы города и села области становились более уютными и комфортными для проживания, росло качество медицинской помощи, у людей были возможности найти достойную работу и устроить свой досуг. Поскольку решать эти вопросы следует комплексно, мне важно услышать мнения жителей всех районов, – подчеркнул Валерий Лимаренко.