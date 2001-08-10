Валерий Лимаренко принял участие в торжественном открытии главной новогодней елки Сахалинской области

Церемония зажжения огней на новогоднем дереве в Южно-Сахалинске собрала более 4,5 тысяч горожан и гостей областного центра. Их вниманию была представлена яркая театрализованная постановка, а также встреча с любимыми персонажами и Дедом Морозом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

На территории перед домом правительства развернулись торговые, игровые площадки и фотозоны, где было интересно и детям, и взрослым. С наступающим праздником жителей и гостей Сахалинской области поздравил глава региона Валерий Лимаренко.

- Новый год - это праздник с особой атмосферой: радости, ожидания добрых перемен и чудес, исполнения желаний. Пусть все это сбудется у каждого из вас. Хочу, чтобы в каждой семье были любовь, благополучие и радость. Дети хорошо учились, а престарелые родители не болели и за ними был уход. Хочу процветания Южно-Сахалинску и великого будущего нашей островной земле, - сказал Валерий Лимаренко.

Глава области пожелал островитянам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

- Пусть наступающий год будет наполнен яркими событиями, принесет стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Я верю, что вместе мы сможем многое сделать для Сахалинской области, - отметил Валерий Лимаренко.

Завершилось мероприятие ярким фейерверком.