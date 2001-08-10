В Холмске появился памятный знак экипажу затонувшего парохода
Торжественная церемония открытия памятного знака экипажу парохода «Баскунчак», погибшему в Татарском проливе 21 февраля 1955 года, состоялась сегодня в малом сквере ОАО «Сахалинское морское пароходство». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмского района.
На церемонии присутствовали члены Холмского городского совета ветеранов, ветеранов «сахалинского морского пароходства», общества инвалидов, местного отделения Всероссийского общества слепых, курсанты морского училища, школьники и другие жители городского округа.
Прозвучали слова благодарности 44 членам экипажа парохода, погибшим на трудовой вахте, от исполняющего обязанности главы муниципального образования Андрея Сухомесова, генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство» Алексея Павлова, с помощью и участием которого был установлен знак, председателя городского совета ветеранов Леонида Лалетина, ветерана «СахМП» Эдуарда Бойченко, почти 60 лет продвигавшего идею увековечивания памяти команды «Баскунчака».
По окончании церемонии присутствовавшие на открытии холмчане возложили к памятному знаку цветы.
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