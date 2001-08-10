В Южно-Сахалинске прошел первый этап всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

В этом году в соревнованиях «Человеческий фактор», которые состоялись 18 декабря, приняли участие 6 команд: учащиеся Сахалинского техникума сервиса, Сахалинского политехнического центра №2 пгт Тымовское, Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства, а также две команды, представляющие Сахалинский государственный университет.

Соревнования проводятся с 2014 года по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Данные мероприятия направлены на обучение молодежи мерам оказания психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека. Они должны способствовать эффективному усвоению теоретических знаний и практических умений по оказанию психологической поддержки и первой помощи среди учащихся образовательных учреждений и общественных молодежных объединений. Соревнования проходят в несколько этапов и включают в себя тестирование по темам первой помощи и психологической поддержки, решению ситуационных задач и демонстрацию практических навыков по оказанию помощи пострадавшим.

«В Сахалинской области данный конкурс проводится уже в пятый раз. Необходимо отметить, что интерес к участию в нём возрастает с каждым годом. Учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений показывают заинтересованность в вопросах оказания первой помощи и психологической поддержки, а высокие результаты команд говорят о действительной готовности и умениях конкурсантов оказывать помощь пострадавшим», – рассказала психолог Главного управления МЧС России по Сахалинской области Анна Фазлеева.

Сегодня в ходе конкурса студенты выполняли тестовые задания из 60 вопросов по двум темам: допсихологическая поддержка и первая медицинская помощь. В ответах учитывались точность при описании признаков реакции или состояния пострадавшего, а также алгоритма оказания психологической поддержки и первой медицинской помощи.

Победителям и участникам первого этапа соревнований «Человеческий фактор» будут вручены дипломы и свидетельства участников. Победители в следующем году отправляются на второй этап конкурса в г. Хабаровск.