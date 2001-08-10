Южно-сахалинские дошкольники проверили свои знания по безопасности и добыли сундук с медалями

Шестьдесят ребят - представители всех дошкольных образовательных учреждений городского округа - приняли участие в финальном этапе муниципального конкурса «Уроки безопасности». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Мероприятие направлено на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах, на воде, при пожаре, в быту, в других жизненных ситуациях.

Как рассказала представитель городского департамента образования Наталья Ефименко, это первый опыт проведения столь масштабного проекта в сфере просвещения дошкольников в вопросах безопасности. Подготовка была долгой и тщательной. Сначала конкурсные задания ребята выполняли в своих садах, затем лучшие представители участвовали в соревнованиях между соседними образовательными учреждениями. На финальном этапе сразились 6 команд по 10 человек, сформированных из лидеров «межсадиковского» отбора.

Заключительный «Урок безопасности» прошел в форме пиратского квеста. Ребятам нужно было обеспечить безопасность своей команды в предлагаемых условиях, показать знание теории и навыки практического применения. Например, преодолеть эстафету на самокатах с соблюдением правил дорожного движения. Поддерживали команды родители и педагоги.

В финале ребятам удалось отыскать пиратский сундук с шоколадными медалями.

Мероприятие прошло при содействии школы №16 и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».