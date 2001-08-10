В ТОС «Хомутово 77» обсудили планы на будущее
Новогоднее настроение, праздничный торт и обсуждение планов на будущее - так подвели итоги года в ТОС «Хомутово 77». Этим летом в ряде дворов по ул. Армейской в Хомутово было проведено благоустройство придомовой территории. Средства на реализацию проекта в размере 500 тысяч рублей были выделены в рамках грантовой поддержки муниципалитетом территориальных общественных самоуправлений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- На средства гранта мы заасфальтировали несколько дворов, которые остро нуждались в ремонте, - рассказывает о реализации проекта руководитель ТОС «Хомутово 77» Татьяна Колупаева. - В рамках первого проекта мы снимали разбитый асфальт и делали отсыпку щебнем, а в этом году уложили 450 кв. метров асфальтобетона. Наши дворы находятся в военном городке, поэтому муниципалитет не имеет права благоустраивать данную территорию, а создание ТОС дает нам реальную возможность решать наши актуальные проблемы.
Обсудить планы дальнейшей деятельности ТОС жители домов № 16, 18, 20, 22, 24 по ул. Армейской собрались на празднике двора. За чаепитием горожане делились идеями для будущих проектов территориального самоуправления.
В настоящее время в Южно-Сахалинске зарегистрировано 22 ТОС, 6 из них созданы в текущем году. За 2 года механизм общественного самоуправления зарекомендовал себя как эффективный инструмент решения локальных вопросов благоустройства дворовых территорий. Общее количество объединившихся в ТОС горожан превышает 4000 южносахалинцев.
Узнать подробную информацию о создании ТОС, процедуре государственной регистрации, найти образцы документов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе «Для чего нужен ТОС?». Получить подробную консультацию по созданию ТОС можно в рабочее время по телефону 300-814 (доб. 3, 7).
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