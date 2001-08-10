Южносахалинцам напомнили о пожароопасности в Новый год

В преддверии новогодних празднований южносахалинцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем и аварийное состояние электроприборов. Чтобы свести к минимуму риск пожара в жилом доме или квартире, горожанам рекомендовано тщательно следить за состоянием проводки, электрических и обогревательных приборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Южносахалинцам, проживающим в частных домах, необходимо проверить исправность печного отопления и позаботиться о наличии огнетушителей. Не следует хранить горючие вещества в подъезде, подвале или на чердаке. Кроме этого важно освободить проходы и лестничные клетки от ненужных предметов для облегчения эвакуации в случае пожара.

Жителей газифицированных районов города также призывают соблюдать осторожность при использовании бытового газа, выполнять предписанные условия хранения и эксплуатации газовых баллонов и не допускать утечки газа.

С основными правилами пожарной безопасности при эксплуатации печей (каминов), а также газовых приборов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».

Напомним, при возникновении пожара горожане должны оперативно звонить по телефонам 112 или 01.