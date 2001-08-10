В сахалинском центре «Преодоление» организовали занятия для детей с участием собак

В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья начали применять новую методику – канистерапию.

Общение ребят с четвероногими «лекарями» по 30 минут два раза в неделю организовали с помощью волонтеров центра благотворительного фонда «Помощь животным. Сахалин». Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- Занятия с животными хорошо зарекомендовали себя в реабилитации детей, – отметила директор центра «Преодоление» Альбина Че. – До этого у нас успешно проводились занятия по индивидуальной верховой езде.Общение с лошадьми из клуба «Золотой мустанг» наглядно показало позитивную реабилитационную динамику детей с ограничениями по здоровью. Мы решили продолжать эту практику и начали применять канистерапию.

В настоящее время занятия с участием собак проводятся для четверых детей, посещающих центр «Преодоление».Четвероногие из приюта отзывчивы на ласку и не испытывают никакого дискомфорта от иногда избыточногодетского внимания. Терапевтический эффект достигается во время игр и прогулок с собаками, в процессе ухода за ними. Просто расчесывание и кормление питомцев приносит ребятам массу положительных эмоций.

Воспитанники «Преодоления» с детским церебральным параличом, аутизмом, гиперактивностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими нарушениями по здоровью позитивно реагируют на четвероногих друзей. Специалисты констатируют хорошие реабилитационные показатели от такого общения: у детей отмечается рост социализации, эмоциональной и мотивационной вовлеченности. Они становятся болееоткрытыми, внимательными, у них улучшается мелкая моторика.

В центре строго следят за соблюдениемсанитарных норм при контактах с собаками и исключают возможность возникновения аллергических реакций у маленьких пациентов.