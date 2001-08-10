Усиленная бригада диспетчеров «Системы 112» будет принимать звонки от сахалинцев в новогодние праздники
Усиленная бригада диспетчеров «Системы 112» будет принимать звонки от сахалинцев в новогодние праздники. Данная информация была озвучена в ходе рабочей поездки в центр обработки вызовов временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Глава региона оценил готовность системы реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, а также ее роль при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Система-112» обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру на территории всей России. Она предназначена для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.Во время новогодних каникул любой житель области сможет сообщить о скоплениях коммунальных отходов по единому номеру «112».
Валерий Лимаренко поинтересовался у дежурных смены, готовы ли они к большему количеству звонков от сахалинцев и курильчанс 1 января в связи с введением новой системы вывоза мусора.
- В новогодние праздники именно по этой причине мы планируем увеличить смену диспетчеров. Это обычная практика. Когда мы знаем о рисках, например, о погодных или социальных, в смену выходит большое количество дежурных. Это делается для того, чтобы операторы быстрее реагировали на звонки жителей, - пояснила руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона Анна Михеева.
Чтобы временно исполняющий обязанности губернатора наглядно увидел, как работает система, был сделан тестовый звонок. В сообщении говорилось о скоплении мусора на одной из улиц областного центра. Обработав эту информацию, оператор уточнил адрес и направил обращение в дежурно-диспетчерскую службу.
Валерию Лимаренко рассказали, что в центре обработки вызовов «Системы-112» с момента запуска в сентябре прошлого года принято уже более 320 тысяч обращений. Ежедневно сюда поступает 700 звонков по широкому спектру вопросов, связанных с нарушением жизнедеятельности людей.
- Система «112» позволяет любому человеку получить качественную помощь. Это значит, что в регионе создан эффективный способ управления уровнем защищенности граждан, - сказал глава островного региона. После посещения центра он поручил заместителю председателя правительства Сахалинской области Владимиру Сидоренко проверить склад с резервом Сахалинской областина случай ликвидации ЧС.
Чтобы оперативно и эффективно устранять последствияаварий, правительство области предусмотрело материальный резерв на сумму 164 миллиона рублей. Это дизель-электростанции, тепловые пушки,полевые кухни, а также расходные материалы в коммунальной сфере (трубы, кабели, профнастил, строительные и пиломатериалы).
В этом году область дополнительно закупила комплекты дизельных электростанций на 100 и 500 кВт. Общая мощность резервных станций составляет 8 мегаватт. В любой момент они могут быть отправлены в район, где случилось нарушение энергоснабжения. Мощностей мобильной генерации хватит для обеспечения светом небольшого муниципалитета, например, Александровск-Сахалинского, Макаровского или Углегорского районов.
На случай чрезвычайных ситуаций в районах сформировано 115 аварийных бригад – 993 человека персонала и 342 единицы техники.
- Областной материальный резерв сегодня полностью укомплектован. Запасов на складе достаточно для решения задач, которые могут возникнуть на территории области как в зимний период, так и весной, - резюмировал заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.
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