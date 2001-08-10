Волонтеры игр «Дети Азии» заканчивают обучение по общему курсу

Обучение волонтеров длится чуть больше месяца. Каждую неделю они посещают несколько лекций по разным дисциплинам. Например, добровольцев учат спортивной терминологии на различных языках: английском, китайском, корейском или японском. В программе также есть краеведение и межкультурная коммуникация, сообщили ТИА «Острова» в дирекции игр «Дети Азии».

Сахалинцам рассказывают об особенностях и традициях других народов. На играх волонтеры встретятся с жителями разных уголков мира. О своем участии уже заявили 20 стран, организаторы ожидают, что это количество увеличится до 25.

- Незнание тонкостей может привести к недопониманию, недоразумениям. Мы волонтерам рассказываем о странах, их столицах, о народе и их привычных действиях, вплоть до того, как необходимо здороваться или какую дистанцию соблюдать, смотреть в глаза при общении или нет. Говорим также и о религиозных особенностях, - рассказывает Руководитель Международного отдела дирекции Игр Сардаана Жендринская.

О межкультурной коммуникации начали рассказывать еще весной на образовательном лагере для добровольцев. Однако, там была только часть волонтеров. Сегодня курс лекций проходят все. Занятия делят на две части: рассказывают о странах Ближнего Востока, Центральной, Юго-Восточной Азии, отдельно говорят о соседях Сахалина – Японии, Корее и Китае.

- Ребятам важно понимать, что, азиатские страны, не смотря на близкую географическую расположенность, и не которые сходства в культуре, очень отличаются друг от друга в нюансах общения и поведения. Что принято у одних, считается недопустимым у других. Например, если в Корее и Китае, демонстрация своих чувств и эмоций не является чем-то необычным, то в Японии подобное поведение не приветствуется. Также как различаются между собой и приветствия: у одних поклон низкий, у других сдержанный, у третьих вообще нет поклона и женщинам принято первым протягивать руку при знакомстве с мужчиной, а не наоборот и т.д.)- отметила специалист Международного отдела дирекции Игр «Дети Азии» Надежда Быченок.

Занятия проводят на базе Дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» и в Сахалинском госуниверситете. Они продлятся до конца декабря. В новом году волонтерам расскажут о том, как работать на позициях: встрече гостей, пресс-центре и так далее. Кроме этого, добровольцам презентуют все виды спорта, которые будут представлены на Играх.

- Кто-то спортом занимается и все знает, а кто-то впервые с этим столкнется. И, например, волонтерам на объекте соревнований по сноуборду нужно различать его дисциплины. Где биг-эйр или слойпстайл. Мы введем их в курс дела, - продолжает СардаанаЖендринская.

Для добровольцев также проведут экскурсии по спортивным объектам для того, чтобы они могли помочь гостям и участникам сориентироваться.

Напомним, I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее. На площадках будут работать 1000 волонтеров.