Фотовыставкой завершится поисковый сезон на Сахалине
21 декабря, в 17-00, в историческом парке «Россия. Моя история» состоится открытие фотовыставки «Мгновения поиска», и пройдёт отчетная конференция о работе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области в 2018 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.
Фотовыставка «Мгновения поиска» - это более 50 фотографий, сделанных за последние годы во время поисковых экспедиций. Размещённые на мобильных стендах снимки рассказывают о местах боёв, работе поисковиков, удивительных находках и новых открытых активистами страницах войны. Выставка организована на средства гранта Правительства Сахалинской области
Активисты «Поискового движения России» на отчетной конференции расскажут о результатах своей работы в 2018 году по нескольким ключевым направлениям своей деятельности: русско-японская война 1904-1905 гг., август 1945 года, погибшие военные летчики, архивная работа.
22 декабря, с 12 до 18 часов, в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» пройдет заключительная в 2018 году выставка «Дальневосточный рубеж», посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На выставке можно не только ознакомиться с обмундированием, амуницией и макетами вооружения воинов Красной Армии, но и примерить всё на себя, сделать фотографии в фотозоне.
Вход на все мероприятия свободный.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:15 Сегодня Более 1500 заявок подано на участие в учебном модуле высшей партийной школы «Политический лидер»
- 09:01 Сегодня «Единая Россия» добилась принятия закона о защите животных
10:51 Сегодня Усиленная бригада диспетчеров «Системы 112» будет принимать звонки от сахалинцев в новогодние праздники
09:19 Сегодня Семейный концерт «Музыка Чайковского детям» состоится в Сахалинском колледже искусств
- 17:35 13 Декабря В Южно-Сахалинске планируют построить образовательный квартал
- 15:45 13 Декабря Горнолыжный сезон в Южно-Сахалинске стартует 23 декабря
15:24 13 Декабря Вопросы подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта обсудили в Южно-Сахалинске
- 16:52 13 Декабря Валерий Лимаренко поручил оперативно решить проблему с теплоснабжением в селе Тунгор Охинского района
16:01 20 Ноября В Сахалинской области отмечены самые высокие уловы горбуши за последние пять лет
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
12:00 21 Ноября В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
12:00 23 Ноября На страже отопительного сезона на Сахалине стоят 115 бригад
Выбор редакции
- 16:15 Сегодня Мэр Сергей Надсадин встретился с активистами движения «Сахалинская гвардия»
- 15:10 Сегодня Композиция на спортивную тематику украсит стену в Южно-Сахалинске
- 13:51 Сегодня Фотовыставкой завершится поисковый сезон на Сахалине
- 12:46 Сегодня Волонтеры игр «Дети Азии» заканчивают обучение по общему курсу
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?