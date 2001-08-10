Фотовыставкой завершится поисковый сезон на Сахалине

21 декабря, в 17-00, в историческом парке «Россия. Моя история» состоится открытие фотовыставки «Мгновения поиска», и пройдёт отчетная конференция о работе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области в 2018 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

Фотовыставка «Мгновения поиска» - это более 50 фотографий, сделанных за последние годы во время поисковых экспедиций. Размещённые на мобильных стендах снимки рассказывают о местах боёв, работе поисковиков, удивительных находках и новых открытых активистами страницах войны. Выставка организована на средства гранта Правительства Сахалинской области

Активисты «Поискового движения России» на отчетной конференции расскажут о результатах своей работы в 2018 году по нескольким ключевым направлениям своей деятельности: русско-японская война 1904-1905 гг., август 1945 года, погибшие военные летчики, архивная работа.

22 декабря, с 12 до 18 часов, в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» пройдет заключительная в 2018 году выставка «Дальневосточный рубеж», посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На выставке можно не только ознакомиться с обмундированием, амуницией и макетами вооружения воинов Красной Армии, но и примерить всё на себя, сделать фотографии в фотозоне.

Вход на все мероприятия свободный.