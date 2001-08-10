Композиция на спортивную тематику украсит стену в Южно-Сахалинске

Художественная композиция должна появиться до конца января на подпорной стене, расположенной по восточной стороне ул. Горького (на участке от ул. Есенина до спортивного комплекса «Кристалл»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказала начальник отдела дизайна и оформления городского пространства департамента архитектуры и градостроительства Яна Краснова, итоги конкурса проектов подвели на минувшей неделе.

Экспертное жюри, в состав которого вошли и представители творческой общественности, из двух представленных проектов поддержало идею оформления от ООО «Версайн». Проект авторской группы набрал большее количество баллов. Инсталляция представляет собой объемно-пространственное решение длиной 150 метров, с отображением 18 видов спорта (фрагменты, связанные между собой единой цепью). Формы спортсменов будут выполнены из металлического прута, а подсветка - светодиодными светильниками.

Учитывая, что объект соседствует с Дворцом спорта «Кристалл» и возводимым новым спортивным комплексом, тематика весьма актуальная. Кроме того, в феврале Южно-Сахалинск станет местом проведения I Международных зимних спортивных игр «Дети Азии» по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей и шорт-трек. На сегодняшний день о своем участии уже заявили 20 стран.