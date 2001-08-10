В Южно-Сахалинске украсили стену рисунками школьников

Рисунками школьников преобразили стену гаражного кооператива, расположенного у гимназии № 1 имени А.С. Пушкина в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Работы юных художников, в которых они постарались передать свое видение школы будущего и пофантазировали на тему будущей профессии, получились красочными и незаурядными.

Как рассказала директор гимназии № 1 им. А.С. Пушкина Ляля Боку, лучшие работы были отобраны по итогам конкурса детских рисунков. Их напечатали на баннерах, которые смонтировали на металлический каркас и разместили на стену гаражей.

- Эти замечательные картинки поднимают настроение прохожим, нашим ребятам, которые идут на занятия. Родители тоже любуются творчеством своих детей и отмечают, что это отличная задумка, - поделилась Ляля Боку.