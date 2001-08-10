В Южно-Сахалинске украсили стену рисунками школьников
Рисунками школьников преобразили стену гаражного кооператива, расположенного у гимназии № 1 имени А.С. Пушкина в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Работы юных художников, в которых они постарались передать свое видение школы будущего и пофантазировали на тему будущей профессии, получились красочными и незаурядными.
Как рассказала директор гимназии № 1 им. А.С. Пушкина Ляля Боку, лучшие работы были отобраны по итогам конкурса детских рисунков. Их напечатали на баннерах, которые смонтировали на металлический каркас и разместили на стену гаражей.
- Эти замечательные картинки поднимают настроение прохожим, нашим ребятам, которые идут на занятия. Родители тоже любуются творчеством своих детей и отмечают, что это отличная задумка, - поделилась Ляля Боку.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:21 14 Декабря В Сахалинскую область прибыли грузовики на газомоторном топливе для аграрных предприятий
17:40 14 Декабря Успешные практики в сфере патриотического воспитания обсуждают в областном центре
16:41 14 Декабря По итогам сахалинского конкурса «Имя кита» издали сборник детских сочинений
16:47 14 Декабря Южносахалинцам предлагают выбрать победителей общегородского проекта «Успех года-2018»
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
12:00 21 Ноября В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
12:00 23 Ноября На страже отопительного сезона на Сахалине стоят 115 бригад
14:55 23 Ноября Сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска посетили областной перинатальный центр
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?