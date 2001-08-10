В Южно-Сахалинске появятся умные светофоры
Адаптивную систему управления дорожным движением внедряют на территории Южно-Сахалинска. Работа разделена на три этапа и проводится в рамках муниципального контракта, заключенного департаментом городского хозяйства (ДГХ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Первый этап реализации проекта включает внедрение системы удаленного управления и приобретение программного обеспечения.
Сегодня все светофорные объекты, установленные в областном центре, работают автоматически. Специалисты департамента не видят их удаленно. В случае поломки или при необходимости перенастройки на объекты приходится выезжать. А смонтированные блоки удаленного управления позволят по каналу Интернета передавать информацию в центр - на сервер. Специалисты ДГХ и МУП «Электросервис» в режиме онлайн будут следить за каждым светофором и в случае необходимости вносить изменения в их работу, рассказали в ДГХ.
Установкой нового программного обеспечения занимаются специалисты омской компании ООО «Автоматика Д». Эти работы завершатся к концу нынешнего года.
- На сегодня мы уже переоборудовали порядка 55 перекрестков Южно-Сахалинска. Наша система работает на территории Хабаровска, Белгорода, Красноярска, Ставрополя и Московской области. Нареканий не поступало. В дальнейшем программы координации можно будет настроить таким образом, чтобы у автовладельцев появилась возможность проезжать магистраль без остановок с одного конца города до другого. Режимы на перекрестках будут выстраивать под изменения интенсивности в разное время суток. Шеф-контроль системы ведется из Омска от момента ее установки до завершения функционирования, - рассказал главный инженер проекта Алексей Белокрылов.
Второй этап реализации проекта, к которому планируется приступить в январе 2019 года, заключается в анализе и формировании алгоритмов работы светофоров. Специалистам ДГХ предстоит замерить транспортный трафик в разное время суток.
Завершающим этапом - осенью 2019 года - станет установка специальных датчиков, после чего система сможет функционировать в полную мощность.
Стоит отметить, что приобретенное администрацией Южно-Сахалинска программное обеспечение уже готово к работе с данной системой, но функционировать она будет пока в режиме удаленного управления. Полностью же внедрить систему должны к концу следующего года.
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