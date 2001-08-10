В Поронайском районе реконструировали здание клиентской службы Пенсионного фонда
В 2018 году проведена реконструкция здания клиентской службы ПФР в Поронайском районе. Теперь оно полностью доступно для приема инвалидов и других маломобильных групп населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.
В территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области продолжаются мероприятия, способствующие обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Целенаправленная работа ведется в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда». Для ПФР эта задача является особенно острой, так как пенсионеры, инвалиды и другие маломобильные группы населения являются ежедневными посетителями Фонда.
Здания и помещения территориальных органов Пенсионного фонда обследованы на предмет доступности для маломобильных групп населения. Работа проводилась с привлечением общественных организаций инвалидов. При их отсутствии в каком-либо из районов – совместно с территориальными органами социальной защиты населения.
Многие здания на Сахалине и Курилах, до их использования Пенсионным фондом России, имели, как правило, другое функциональное назначение и не были рассчитаны на их регулярное посещение маломобильными группами населения. В связи с этим, при планировании реконструкции и капитального ремонта зданий и помещений в первоочередном порядке учитываются требования доступности. В случае невозможности полного приспособления помещений для нужд инвалидов, работы проводятся в рамках «разумного приспособления».
Уже сегодня в территориальных органах ПФР по Сахалинской области созданы условия для доступа граждан этих категорий в клиентские службы: установлены пандусы с опорными поручнями, на крыльцах оборудованы кнопки вызова работника ПФР (помощника) для оказания содействия инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расширены дверные проемы при входе в помещения.
На путях движения в клиентских службах установлены тактильные вывески и знаки доступности. Если в учреждении ПФР клиентская служба расположена выше первого этажа, то для подъема инвалидов на креслах-колясках предусмотрены механические подъемники — ступенькоходы.
В 9 из 20 зданий территориальных органов и клиентских служб Пенсионного фонда на Сахалине и Курилах проведено переоборудование сантехнических узлов для их комфортного использования маломобильными группами населения.
Клиентские службы оснащены светодиодным табло с указанием электронной очереди. На кабинках и кабинетах размещены таблички с их номерами и наименованиями помещений, в которых ведется прием граждан, выполненные шрифтом Брайля. Для клиентских служб также закуплено и установлено оборудование для инвалидов по слуху и зрению — это переносные индукционные системы, радио- и световые маяки, мнемосхемы.
Со специалистами Пенсионного фонда проводится обучение и инструктаж по нормам общения и поведения с «особенными» посетителями. Также сотрудники ПФР, по предварительным заявкам, выезжают на дом к тем, кто ограничен в передвижении, а это инвалиды и люди преклонного возраста, и дают необходимые разъяснения и консультации.
Сегодня многие государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом России, граждане могут получить, используя информационные технологии. Для этого на сайте ПФР (www.pfrf.ru) работают электронные сервисы. С их помощью можно заказать необходимые документы и справки, назначить пенсию, направить обращение и получить другие услуги, которые охватывают практически все направления деятельности Фонда.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:21 14 Декабря В Сахалинскую область прибыли грузовики на газомоторном топливе для аграрных предприятий
17:40 14 Декабря Успешные практики в сфере патриотического воспитания обсуждают в областном центре
16:41 14 Декабря По итогам сахалинского конкурса «Имя кита» издали сборник детских сочинений
16:47 14 Декабря Южносахалинцам предлагают выбрать победителей общегородского проекта «Успех года-2018»
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
12:00 21 Ноября В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
12:00 23 Ноября На страже отопительного сезона на Сахалине стоят 115 бригад
14:55 23 Ноября Сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска посетили областной перинатальный центр
Выбор редакции
- 15:21 Сегодня Южно-сахалинские интеллектуалы показали высокие результаты на фестивале «Снегопад-2018»
- 14:21 Сегодня Александр Козлов обсудил с Валерием Лимаренко реализацию национальной программы развития Дальнего Востока
- 13:47 Сегодня В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
- 12:05 Сегодня «Танцевальный калейдоскоп» состоится в Южно-Сахалинске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?