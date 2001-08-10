В Поронайском районе реконструировали здание клиентской службы Пенсионного фонда

В 2018 году проведена реконструкция здания клиентской службы ПФР в Поронайском районе. Теперь оно полностью доступно для приема инвалидов и других маломобильных групп населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

В территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области продолжаются мероприятия, способствующие обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Целенаправленная работа ведется в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда». Для ПФР эта задача является особенно острой, так как пенсионеры, инвалиды и другие маломобильные группы населения являются ежедневными посетителями Фонда.

Здания и помещения территориальных органов Пенсионного фонда обследованы на предмет доступности для маломобильных групп населения. Работа проводилась с привлечением общественных организаций инвалидов. При их отсутствии в каком-либо из районов – совместно с территориальными органами социальной защиты населения.

Многие здания на Сахалине и Курилах, до их использования Пенсионным фондом России, имели, как правило, другое функциональное назначение и не были рассчитаны на их регулярное посещение маломобильными группами населения. В связи с этим, при планировании реконструкции и капитального ремонта зданий и помещений в первоочередном порядке учитываются требования доступности. В случае невозможности полного приспособления помещений для нужд инвалидов, работы проводятся в рамках «разумного приспособления».

Уже сегодня в территориальных органах ПФР по Сахалинской области созданы условия для доступа граждан этих категорий в клиентские службы: установлены пандусы с опорными поручнями, на крыльцах оборудованы кнопки вызова работника ПФР (помощника) для оказания содействия инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расширены дверные проемы при входе в помещения.

На путях движения в клиентских службах установлены тактильные вывески и знаки доступности. Если в учреждении ПФР клиентская служба расположена выше первого этажа, то для подъема инвалидов на креслах-колясках предусмотрены механические подъемники — ступенькоходы.

В 9 из 20 зданий территориальных органов и клиентских служб Пенсионного фонда на Сахалине и Курилах проведено переоборудование сантехнических узлов для их комфортного использования маломобильными группами населения.

Клиентские службы оснащены светодиодным табло с указанием электронной очереди. На кабинках и кабинетах размещены таблички с их номерами и наименованиями помещений, в которых ведется прием граждан, выполненные шрифтом Брайля. Для клиентских служб также закуплено и установлено оборудование для инвалидов по слуху и зрению — это переносные индукционные системы, радио- и световые маяки, мнемосхемы.

Со специалистами Пенсионного фонда проводится обучение и инструктаж по нормам общения и поведения с «особенными» посетителями. Также сотрудники ПФР, по предварительным заявкам, выезжают на дом к тем, кто ограничен в передвижении, а это инвалиды и люди преклонного возраста, и дают необходимые разъяснения и консультации.

Сегодня многие государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом России, граждане могут получить, используя информационные технологии. Для этого на сайте ПФР (www.pfrf.ru) работают электронные сервисы. С их помощью можно заказать необходимые документы и справки, назначить пенсию, направить обращение и получить другие услуги, которые охватывают практически все направления деятельности Фонда.