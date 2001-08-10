Южно-сахалинские интеллектуалы показали высокие результаты на фестивале «Снегопад-2018»

Южно-сахалинские интеллектуалы показали высокие результаты на VI общероссийском фестивале «Снегопад-2018». Мероприятие состоялось 9 декабря в Москве. Участие в нем приняли 34 школьные и студенческие команды из различных регионов страны. Сахалинскую область в студенческо-школьном зачете представила сборная учащихся южно-сахалинских школ «Клюевы дети». Об этом ТИА «Острвоа» сообщили в мэрии.

Организаторами данного турнира выступили Российская ассоциация интеллектуальных клубов игры «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», московский центр интеллектуальных игр «Сириус».

Турнир включал в себя обширный перечень разнообразных игр. Это «Что? Где? Когда?», командная «Своя игра», «Эрудит-квартет», «Ворошиловский стрелок». Формат игр проходил по олимпийской системе. Это означало, что в следующей игре могли принять участие только команды, набравшие по сумме мест большее количество баллов. Таким образом, из 34 команд до финальной игры «Ворошиловский стрелок» добрались только 4. Среди них оказались и сахалинцы.

Игровой день стал весьма успешным для нашей команды. В результате упорной борьбы в формате «Что? Где? Когда?» сборная заняла I место и оказалась среди четырех лучших студенческих и школьных команд регионов России.

Как отметили в департаменте образования администрации Южно-Сахалинска, поездка на данный чемпионат стала возможна благодаря финансовой поддержке регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики.