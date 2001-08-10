Внедрение новой системы обращения с отходами поможет улучшить экологическую обстановку на Сахалине и Курилах

Внедрение новой системы обращения с отходами поможет в течение шести лет улучшить экологическую обстановку на островах. За этот период в регионе должно уменьшитьсязагрязнение почвы, воздуха и воды. К такому выводу пришли участники межведомственного заседания экологического совета Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Они обсудили вопросы, связанные со снижением вредных выбросов, рациональное недропользование, а также развитие культуры бережного отношения к окружающей среде.

Напомним, в следующем годувсе субъекты Российской Федерации, в том числе Сахалинская область, перейдут на новую систему обращения с отходами.Этопозволит ликвидировать несанкционированные свалки, внедрить раздельный сбор мусора, и, как следствие, улучшить экологическую ситуацию.

- По данным специалистов, в муниципалитетах островного региона ежегодно образуются около 500 стихийных свалок.Существующая масса отходов превращается в источник накапливаемого экологического ущерба. Мусор, который лежит на открытом воздухе и разлается под воздействием воздуха, дает добавочные выбросы в атмосферу.Кроме того, идет загрязнение водоемов и почвы, - сказал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области Вадим Ваничкин. – С внедрением новой системы обращения с отходами эта ситуация должна измениться.

С нового года заниматься утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) будет региональный оператор – акционерное общество «Управление по обращению с отходами». Уже определены нормативы накопления отходов как для частных лиц, так и для бизнесменов. Сейчас в квитанциях по оплате коммунальных услуг существует графа по содержанию общего имущества, в нее, как правило, включена плата за вывоз ТКО. С января, следующего пользователи коммунальных услуг получат новый платежный документ, где вывоз мусора вынесен отдельной строкой.

Плата за обращение с ТКО для жителей будет рассчитываться, исходя из количества квадратных метров общей площади жилого помещения. В этом отношении ничего не изменится – таким же образом она определяется и в настоящее время. В стоимость услуг регионального оператора включены все расходы – это затраты на транспортировку, размещение и захоронение отходов. Потребитель ничего не платит сверх единого тарифа, установленного в области.

Реализация мероприятий по внедрению новой системы обращения с отходами осуществлять в рамках государственной региональной программы Сахалинской области «Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ».

- Мыприступили к переговорам с частными инвесторами по проектированию и строительству межмуниципального мусороперерабатывающего завода в районе карьера Успеновский на принципах государственного частного партнёрства. Стоимость его строительства - 1,5 миллиардарублей, –рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Зайцев. –Кроме того, проведена работа с районами по формированию и предоставлению земельных участков под проектирование и строительство объектов переработки и размещения твёрдых коммунальных отходов.

Среди основных задач 2019 года значится ввод в эксплуатацию 1 очереди полигона ТКО в Южно-Сахалинске, строительство мобильного завода по переработке мусора. Кроме того, запланировано проектирование полигонов и мусоросортировочных станций в Охинском иНогликском районах,а также корректировка проектно-сметной документации для создания полигона в Углегорском районе. Начнется проектирование центров мусоросортировки и утилизации мусора на Курильских островах.