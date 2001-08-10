Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2018
Сегодня 02:10
68,01|77,97|55,30
Александр Козлов обсудил с Валерием Лимаренко реализацию национальной программы развития Дальнего Востока

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?