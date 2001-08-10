В южно-сахалинском доме-интернате презентовали проект «Творчество без границ»
19 декабря в южно-сахалинском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошла презентация грантового проекта «Творчество без границ». В рамках проекта на средства, выделенные компанией «Сахалинская энергия», приобретено оборудование – студия песочной анимации (специальные столы, песок, трафареты и все необходимое для рисования). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве социальной защиты Сахалинской области.
Рисование песком — это необычный вид изобразительного искусства, эффективный и очень популярный метод арт-терапии. Песок дает большие возможности для творчества: можно работать руками, инструментами, быстро стирать картинку и создавать новую, работать при помощи шаблона и создавать что-то самостоятельно или под руководством педагога. Песочная терапия помогает развивать моторику, сенсорику, креативное мышление. Песочное творчество доступно и пожилым, и людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Осваивать новое творческое направление проживающим в доме-интернате помогали ученики и преподаватели 4 «В» класса СОШ № 32. Ребята подготовили и провели серию обучающих мастер-классов.
Наличие обучающих программ разного уровня дает возможность развиваться и тем, кто уже имеет первоначальные навыки в изобразительном искусстве. А разноцветная подсветка, возможность с помощью веб-камеры выводить рисунки на экран, сохранять их в компьютере, позволяет создавать собственную копилку рисунков, дает возможность заявить свое творчество на конкурс и т. д.
Лежит стекло с подсветкой, песок для рисования.
Не надо красок, кисточек, горят уютно лампочки
И на песке рассыпанном рисуют наши пальчики!
Так в своем стихотворении выразила суть проекта «Творчество без границ» Надежда Петровна Романкина, проживающая в доме-интернате. В этот день был презентован и ее первый авторский сборник. Иллюстрации к книге нарисованы Еленой Умновой, которая из-за ограничений по здоровью рисует, удерживая инструмент ртом и абсолютно безгранична в своем творчестве!
В этот день новоиспечённые песочные художники из ЮСДИ провели мастер-класс «Все начинается с точки» для гостей из отделения пожилых граждан и инвалидов с.Правда Центра медико-социальной реабилитации «Чайка».
Скрасить досуг подопечным дома-интерната помогает не только новоприобретенная песочная анимация, но и другие творческие занятия. Выставка оригинальных творческих работ постояльцев наглядно подтверждает самобытность и широту местных талантов.
«Границы, какие границы, мы умеем всё и даже немножечко больше!» - сказал один из авторов представленных произведений Эдуард Ким, удививший присутствующих еще и пением.
Завершая мероприятие авторы проекта поблагодарили участников и гостей, вручив всем памятные подарки от учреждения. Праздник закончился дружеским чаепитием с пирогами.
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