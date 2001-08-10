56 корсаковских семей получили ключи от новых арендных квартир

Два восьмиэтажных дома общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров построены и сданы в эксплуатацию на улице Парковой. В них въехали специалисты сферы образования, здравоохранения, культуры, а также правоохранительных органов. При распределении жилья преимуществом пользовались молодые специалисты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Многодетная семья Клочковых получила трехкомнатную квартиру в одной из новостроек. Виктория – дипломированный бальный хореограф – до рождения третьего ребенка работала педагогом дополнительного образования в школе №4. Глава семьи Александр трудится водителем на хлебокомбинате. С ними также проживает мама Виктории. До получения долгожданного жилья семья снимала сначала однокомнатную, затем двухкомнатную квартиру.

- Большая трехкомнатная квартира – это наша давняя мечта. Она просторная и очень светлая. Мы с мужем уже успели определиться, где будет детская комната и даже распланировали какую мебель купим. Старший сын Мирослав в этом году пошел в 1 класс, а средний, Макар, посещает детский сад, оба занимаются гимнастикой. Совсем недавно у нас родился третий сын, Мирон, ему 3 месяца, - рассказала Виктория Клочкова.

Преимуществом нового жилья является его низкая арендная стоимость, которая вполовину меньше среднерыночной. При этом многие жители планируют воспользоваться льготным кредитованием от Сахалинского ипотечного агентства и оформить новую квартиру в собственность. Ставка для молодых семей с одним ребенком составляет всего 7процентов, с двумя детьми - 3,5 процента, с тремя – 0.

- За последние 2 года в Корсаковском районе было построено больше 10,5 тысячиквадратных метров арендного жилья – 4 многоквартирных дома. Первый на 80 квартир по улице Лермонтова был сдан в эксплуатацию в июне 2017 года, остальные – в 2018 году, - сказал глава муниципалитета Тимур Магинский. -В следующем году в Корсакове планируется начать строительство еще одного арендного дома на 100 квартир.

На возведение двух 8-этажных домов ушло чуть больше года. Они построены по энергосберегающей технологии, что позволит жителям экономить на оплате за услуги теплоснабжения до 30 процентов. Для отделки наружных стен использовался японский фасад, что уже является фирменным знаком ипотечного агентства – своим внешним видом такие дома выделяются среди остальных.Монолитный конструктив строений обладает высокой сейсмоустойчивостью и способен выдержать землетрясения до 8 баллов.

На прилегающей территории арендных домов выполнено благоустройство, уложен асфальт, установлены детская и спортивная площадки.

- Всего в 14 муниципалитетах островного регионавозведено и сдано в эксплуатацию 42 многоквартирных жилых дома, предназначенных для сдачи в коммерческий наем, - отметил руководитель Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов. – На сегодняшний день уже вручены ключи от 1174 квартир. По состоянию на декабрь 2018 годаагентство заключило договоры на строительство 38 домов в 10 городских округах – это около 1,5 тысячи квартир.