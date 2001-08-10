Транспортной компании на Сахалине напомнили о соблюдении правил на железнодорожных переездах

Серия встреч, направленных на повышение безопасности на железнодорожных переездах, проходит в Южно-Сахалинске. Организатором мероприятия выступает молодежный совет Сахалинского территориального управления на Дальневосточной железной дороге. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На днях представители совета с лекцией о соблюдении правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов выступили перед сотрудниками МУП «Транспортная компания». Напомнили присутствующим о страшном ДТП с участием автобуса и поезда, которое произошло несколько лет назад в Поронайском районе. Тогда при столкновении погибли несколько человек, в том числе и ребенок.

- Мы напомнили собравшимся о необходимости быть бдительными при пересечении железнодорожных путей, смотреть по сторонам, не двигаться на запрещающий сигнал, - рассказал председатель молодежного совета Иван Алексеенко.

В 2018 году на переездах Дальневосточной железной дороги произошло 14 ДТП, два человека погибли, семеро травмированы. Пять происшествий зафиксированы на Сахалине.

В дальнейших планах молодежного совета совместно с сотрудниками ГИБДД провести ряд подобных мероприятий в автошколах и общеобразовательных учреждениях.

А 28 декабря по инициативе совета на привокзальной площади Южно-Сахалинска Дед Мороз и Снегурочка раздадут юным горожанам сладкие подарки и комиксы, рассказывающие о необходимости соблюдать правила пересечения железнодорожных путей и нахождения на них.