Транспортной компании на Сахалине напомнили о соблюдении правил на железнодорожных переездах
Серия встреч, направленных на повышение безопасности на железнодорожных переездах, проходит в Южно-Сахалинске. Организатором мероприятия выступает молодежный совет Сахалинского территориального управления на Дальневосточной железной дороге. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
На днях представители совета с лекцией о соблюдении правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов выступили перед сотрудниками МУП «Транспортная компания». Напомнили присутствующим о страшном ДТП с участием автобуса и поезда, которое произошло несколько лет назад в Поронайском районе. Тогда при столкновении погибли несколько человек, в том числе и ребенок.
- Мы напомнили собравшимся о необходимости быть бдительными при пересечении железнодорожных путей, смотреть по сторонам, не двигаться на запрещающий сигнал, - рассказал председатель молодежного совета Иван Алексеенко.
В 2018 году на переездах Дальневосточной железной дороги произошло 14 ДТП, два человека погибли, семеро травмированы. Пять происшествий зафиксированы на Сахалине.
В дальнейших планах молодежного совета совместно с сотрудниками ГИБДД провести ряд подобных мероприятий в автошколах и общеобразовательных учреждениях.
А 28 декабря по инициативе совета на привокзальной площади Южно-Сахалинска Дед Мороз и Снегурочка раздадут юным горожанам сладкие подарки и комиксы, рассказывающие о необходимости соблюдать правила пересечения железнодорожных путей и нахождения на них.
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