Делегация школьников из Сахалинской области вылетела на Кремлевскую елку

В составе группы - отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний. Кроме участия в главном новогоднем празднике страны островных школьников ожидает насыщенная культурная программа: экскурсии в «Москвариум» и Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Кремлевская елка является главным новогодним детским праздником страны. Ежегодно мероприятие посещают более 6 тысяч школьников из всех регионов страны. Юные островитяне примут участие в празднике 26 декабря. В Государственном Кремлевском Дворце для них организуют масштабное шоу с выступлениями артистов театров, певцов и музыкантов.

За отличную учёбу и музыкальные достижения (победы в различных творческих конкурсах) поездкой на всероссийскую елку награжден Александр Коновалов, ученик школы села Быков Долинского района.

- Я с нетерпение ждал этой поездки. В моей душе присутствует ощущение праздника, позитива и светлого настроя. Очень надеюсь, что с праздником нас поздравит Президент Владимир Путин, - поделился школьник.

Личное именное приглашение на главную елку в Кремлеот уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой получили Иван Ямалетдинов и Глеб Бабенко из села Озерского Корсаковского района. Ребята в прошлом году спасли товарища, провалившегося в полынью на озере. За смелые и решительные действия они были награждены медалью МЧС России «За спасение погибавших на водах» и признаны лауреатами V конкурса «Горячее сердце», организованного фондом социально-культурных инициатив.

После театрализованного новогоднего представления в Государственном Кремлевском Дворце, детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена провести личную встречу с детьми-героями, приехавшими из разных уголков нашей страны.

Обратно на Сахалин юные островитяне вернутся 28 декабря.