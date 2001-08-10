Тихоокеанское
информационное агентство
25 Декабря 2018
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Закрыт участок автодороги Ноглики - Оха
16:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Закрыт участок автодороги Ноглики - Оха

В связи с метелью видимостью менее 100 метров и образованию заносов закрыт участок автодороги Ноглики – Оха (630 - 853 км). Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует скорректировать планы передвижения в соответствии с приведённой информацией, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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