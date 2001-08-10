В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
В областной столице состоялась торжественная церемония закрытия муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года. Победителей, призеров и педагогов чествовали в гимназии № 2. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В этом году в интеллектуальных состязаниях приняли участие порядка 1500 учащихся 7-11-х классов общеобразовательных учреждений города. В течение месяца ребята демонстрировали свои знания по 17 учебным предметам: русский язык, литература, английский язык, физика, математика, история, обществознание, право, экология, химия, география, биология, физическая культура, мировая художественная культура (МХК), экономика, астрономия.
По итогам муниципального этапа определились 77 победителей и 577 призёров. Им вручены дипломы и памятные подарки. Особенно отличились 11 ребят, занявшие первые места сразу по нескольким предметам:
- Ким Ми Ра (9-й класс, лицей № 2) — биология, химия, экология, русский язык;
- София Блинова (8-й класс, гимназия № 1) — русский язык, история;
- Тихон Наумцев (9-й класс, лицей № 2) — экономика, физика;
- Иван Козлов (9-й класс, лицей №2) — математика, физика;
- Юрий Кашпурович (9-й класс, лицей №2) — география, история;
- Наталья Жильцова (10-й класс, гимназия №1) — русский язык, литература;
- Юлия Ким (11-й класс, лицей № 2) — биология, экология;
- Ярослав Комлев (11-й класс, гимназия № 3) — история, МХК;
- Анастасия Малыш (11-й класс, гимназия № 2) — русский язык, литература;
- Екатерина Светличная (11-й класс, гимназия № 2) — обществознание, право;
- Денис Тауренис (11-й класс, лицей № 2) — астрономия, физика.
Памятные подарки и благодарственные письма также получили педагоги, подготовившие наибольшее число победителей муниципального этапа:
- Светлана Зарецкая - учитель физики (лицей № 2);
- Наталья Галауз - учитель истории и обществознания (лицей № 2);
- Наталья Зимина - учитель биологии и экологии (лицей № 2);
- Виктория Кудельская - учитель истории и обществознания (гимназия № 2).
Среди школ областного центра отмечены 4 общеобразовательных учреждения: лицей № 2 (диплом I степени), лицей № 1 (диплом II степени), гимназии № 1 и 2 (диплом III степени). Их учащиеся заняли наибольшее количество призовых мест.
Из числа победителей и призеров муниципального этапа олимпиады будет сформирована сборная команда городского округа, которая выступит на региональном этапе в январе 2019 года.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:01 20 Декабря Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона
13:51 20 Декабря Фотовыставкой завершится поисковый сезон на Сахалине
17:35 20 Декабря В Южно-Сахалинске украсили стену рисунками школьников
16:15 20 Декабря Мэр Сергей Надсадин встретился с активистами движения «Сахалинская гвардия»
16:16 27 Ноября Пятнадцать человек вышли на лёд озера Буссе вопреки предупреждениям спасателей
16:47 30 Ноября Тарифы на ски-пассы «Горного воздуха» останутся прежними
18:35 29 Ноября Через две недели на Сахалине и Курилах пройдёт массовая диспансеризация
16:28 28 Ноября Больше 70 процентов юных сахалинцев и курильчан регулярно занимаются в кружках и секциях
Выбор редакции
- 09:01 Сегодня Проект «Доступное счастье» реализуют на Сахалине
- 17:25 Вчера Делегация школьников из Сахалинской области вылетела на Кремлевскую елку
- 15:31 Вчера В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
- 14:11 Вчера На Сахалине задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?