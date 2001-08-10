В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

В областной столице состоялась торжественная церемония закрытия муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года. Победителей, призеров и педагогов чествовали в гимназии № 2. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В этом году в интеллектуальных состязаниях приняли участие порядка 1500 учащихся 7-11-х классов общеобразовательных учреждений города. В течение месяца ребята демонстрировали свои знания по 17 учебным предметам: русский язык, литература, английский язык, физика, математика, история, обществознание, право, экология, химия, география, биология, физическая культура, мировая художественная культура (МХК), экономика, астрономия.

По итогам муниципального этапа определились 77 победителей и 577 призёров. Им вручены дипломы и памятные подарки. Особенно отличились 11 ребят, занявшие первые места сразу по нескольким предметам:

- Ким Ми Ра (9-й класс, лицей № 2) — биология, химия, экология, русский язык;

- София Блинова (8-й класс, гимназия № 1) — русский язык, история;

- Тихон Наумцев (9-й класс, лицей № 2) — экономика, физика;

- Иван Козлов (9-й класс, лицей №2) — математика, физика;

- Юрий Кашпурович (9-й класс, лицей №2) — география, история;

- Наталья Жильцова (10-й класс, гимназия №1) — русский язык, литература;

- Юлия Ким (11-й класс, лицей № 2) — биология, экология;

- Ярослав Комлев (11-й класс, гимназия № 3) — история, МХК;

- Анастасия Малыш (11-й класс, гимназия № 2) — русский язык, литература;

- Екатерина Светличная (11-й класс, гимназия № 2) — обществознание, право;

- Денис Тауренис (11-й класс, лицей № 2) — астрономия, физика.

Памятные подарки и благодарственные письма также получили педагоги, подготовившие наибольшее число победителей муниципального этапа:

- Светлана Зарецкая - учитель физики (лицей № 2);

- Наталья Галауз - учитель истории и обществознания (лицей № 2);

- Наталья Зимина - учитель биологии и экологии (лицей № 2);

- Виктория Кудельская - учитель истории и обществознания (гимназия № 2).

Среди школ областного центра отмечены 4 общеобразовательных учреждения: лицей № 2 (диплом I степени), лицей № 1 (диплом II степени), гимназии № 1 и 2 (диплом III степени). Их учащиеся заняли наибольшее количество призовых мест.

Из числа победителей и призеров муниципального этапа олимпиады будет сформирована сборная команда городского округа, которая выступит на региональном этапе в январе 2019 года.